Große Freiflächenanlagen und Batteriespeicher mit mehr als 750 kWh Kapazität stützen laut der EWS GmbH & Co. KG die Zubauzahlen im Oktober. Der PV-Großhändler zeigt, wie sich der Zubau auf Gewerbedächern in den Bundesländern entwickelt, und ordnet die Signale zur EEG-Novelle ein.

Jüngste Berichte aus den Beratungen zur EEG-Novelle lassen hoffen. Für ein Aufatmen ist es nach Aussage der Union zwar noch zu früh, aber ein interner Brief der SPD beschreibt eine vielversprechende „fachliche Einigung“. Währenddessen lässt die lange spürbare Jahresendrallye in der Statistik der BNetzA weiter auf sich warten. Vor allem im Gewerbesegment scheint die Investitionsbereitschaft in PV und Speicher weiter nachzulassen.

Freiflächenanlagen und große Speicher stützen den Oktoberzubau

Mit 1.571,5 MWp neu registrierter PV-Leistung liegt der Oktober 14,7 % über September und 15,5 % über dem Vorjahresmonat. Das Ergebnis wird erneut durch große Freiflächenanlagen stabilisiert, während der dezentrale PV-Zubau vor allem auf größeren Dächern zumindest vorläufig unter dem Septemberergebnis liegt.

Installierte PV-Leistung nach Anlagengröße – Oktober 2026 – Grafik: EWS GmbH & Co. KG

Im Speicherzubau ist dieses Bild sogar noch deutlicher. Der Zuwachs der gemeldeten Kapazität um 36,5 % auf 991,9 MWh stammt vollständig aus der Größenklasse über 750 kWh.

Bei kleineren Speichern geht der Monatszubau dagegen zumindest ohne zu erwartende Nachmeldungen leicht zurück. Auch hier bleibt das Gewerbesegment unter dem Vormonat und damit nach wie vor deutlich hinter den Erwartungen der Branche.

Installierte Speicherkapazität nach Speichergröße – Oktober 2026 – Grafik: EWS GmbH & Co. KG

Weniger PV-Zubau auf Gewerbedächern trifft die Bundesländer unterschiedlich

Betrachtet man ausschließlich Aufdachanlagen im Vergleich der Jahressummen 2025 und 2026, wird eine weitere Verschiebung deutlich. Während der Zubau bei Systemen bis 30 kWp, also Residential-Anlagen, im Jahresvergleich leicht zulegt, gehen die gemeldeten Zahlen für das Gewerbesegment oberhalb von 30 kWp deutlich zurück.

Der Rückgang von PV auf Gewerbedächern führt zu unterschiedlichen Entwicklungen im Bundesländervergleich. Länder mit solidem Residential-Zubau entwickeln sich im Vergleich zum Vorjahr relativ stabil bis leicht rückläufig. Wenn aber in Bundesländern der PV-Zubau im Vorjahr stärker im Gewerbebereich stattgefunden hat, verzeichnen diese im Verhältnis einen stärkeren Rückgang.

Besonders deutlich wird diese Verschiebung bei der Betrachtung des Pro-Kopf-Zubaus. Sehr deutlich wird die Verschiebung in Bundesländern wie Sachsen-Anhalt und Brandenburg, die beim Aufdachzubau gegenüber dem Vorjahr spürbar zurückfallen.

Eine mögliche Erklärung liegt in der unterschiedlichen Bedeutung größerer PV-Anlagen: Regionen, in denen diese im Vorjahr einen höheren Anteil am Zubau hatten, könnten vom aktuellen Rückgang im gewerblich geprägten Segment besonders betroffen sein.

EWS-Geschäftsführer Jan Paul Dahm bewertet den Rückgang im Gewerbesegment kritisch: „Die deutsche Wirtschaft klagt schon lange und zunehmend über zu hohe Energiekosten. Dennoch gerät Photovoltaik als dafür naheliegendste Lösung zunehmend ins Hintertreffen. Perfekt geeignete Dachflächen auf Gewerbe- und Industriegebäuden bleiben ungenutzt, während politisch verstärkt wertvolle Natur- und Ackerflächen für Freiflächenanlagen hergegeben werden.“

Speicherzubau bis 750 kWh wächst in den Bundesländern ähnlich stark

Der Zubau von Speichersystemen bis 750 kWh wächst im Vergleich zum Vorjahr in jedem Bundesland fast gleich stark, zumindest im Verhältnis. Auch das Ranking scheint sich kaum verändert zu haben.

Der Pro-Kopf-Vergleich zeigt, dass sich Baden-Württemberg knapp vor Rheinland-Pfalz gesetzt hat und Nordrhein-Westfalen, Brandenburg und Hessen überholt hat. Die Verschiebungen sind jedoch marginal.

Weitere Auswertungen der Bundesnetzagentur zur Entwicklung des Zubaus sowie Details zur Einspeisevergütung finden Interessierte unter diesem Link.

EEG-Novelle könnte Einspeisevergütung bis 25 kWp erhalten

Ein interner Brief der SPD-Fraktion im Bundestag berichtet von einer „fachlichen Einigung“ im Streit der Koalition um die anstehende EEG-Novelle. Die wichtigsten Änderungen zu den bisherigen Erwartungen:

Die Einspeisevergütung für Anlagen bis 25 kWp soll erhalten bleiben.

Überschüsse von Anlagen zwischen 26 und 50 kWp sollen vom Netzbetreiber

abgenommen und zum Jahresmarktwert vergütet werden.

abgenommen und zum Jahresmarktwert vergütet werden. Für Anlagen ab 51 kWp soll die bisherige feste Einspeisevergütung entfallen.

Damit wären die schlimmsten Befürchtungen der Branche vorerst ausgeräumt. Allerdings verweisen Vertreter der Union auf die Notwendigkeit, EEG und Netzpaket gemeinsam zu beschließen. Für Letzteres gebe es bislang keine Einigung.

Unser Chefredakteur Guido Bröer ordnet den Stand der Diskussion hier ein: EEG 2027 – wie einig ist sich die Koalition?

„Besser spät als nie“, kommentiert Jan Paul Dahm die Neuigkeiten: „Grundsätzlich freue ich mich, dass das Wirtschaftsministerium zur Vernunft gebracht werden konnte, aber die Zeit drängt immer mehr. Unsere Handwerkspartner können in Angeboten für das kommende Jahr immer noch nur Annahmen für die Rahmenbedingungen berücksichtigen. Eine Delle im Zubau ist für das erste Quartal 27 daher nach wie vor wahrscheinlich.“

Quelle: EWS GmbH & Co. KG | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH