Beim Solarmodul mit Marderschutz setzt Solyco auf ein Edelstahlgeflecht um die Anschlusskabel. Der Berliner Hersteller hat das Doppelglasmodul für private Dachanlagen entwickelt und zeigt es erstmals auf der GET NORD in Hamburg.

Das komplett schwarze Solarmodul mit Marderschutz ist nach Angaben der Solyco Solar AG seit dem 16. November 2026 erhältlich. Die vorgestellte Variante des Modells Design R-BG 108nBC.6 Protect erreicht laut Datenblatt eine Nennleistung von 485 Wp und einen Modulwirkungsgrad von 23,8 Prozent. Solyco verwendet 108 monokristalline Halbzellen mit rückseitigen Kontakten. Das bifaziale Modul misst 1.800 × 1.134 × 30 Millimeter und wiegt 24,8 Kilogramm.

Solarmodul mit Marderschutz hat 120 Zentimeter lange Anschlusskabel

Solyco ummantelt die 120 Zentimeter langen Modulanschlusskabel werkseitig mit einem Geflecht aus V2A-Edelstahl. Laut Datenblatt haben die Leitungen einen Querschnitt von vier Quadratmillimetern und tragen MC4-Evo-2-Stecker von Stäubli. Nach Unternehmensangaben soll die Ummantelung die Kabel vor Marderbissen, mechanischen Einwirkungen und UV-Strahlung schützen.

Für Vorder- und Rückseite verwendet Solyco jeweils zwei Millimeter starkes, gehärtetes Solarglas. Laut Datenblatt hat das Modul drei vollvergossene Anschlussdosen der Schutzart IP68 mit jeweils einer Bypass-Diode. Die maximale Systemspannung beträgt 1.500 Volt. Unter Standard-Testbedingungen liegt der Arbeitspunkt der 485-Wp-Variante bei 33,94 Volt und 14,30 Ampere.

Zweite Leistungsklasse mit 480 Wp im Datenblatt

Neben dem vorgestellten Modul führt das Datenblatt eine Ausführung mit 480 Wp und einem Modulwirkungsgrad von 23,5 Prozent auf. Für beide Leistungsklassen nennt Solyco einen Bifazialkoeffizienten von 70 ± 5 Prozent. Der Temperaturkoeffizient der Maximalleistung beträgt jeweils −0,26 Prozent pro Grad Celsius.

Für die vorgestellte Variante gibt Solyco nach eigenen Angaben 30 Jahre Produktgarantie. Nach 30 Jahren garantiert der Hersteller eine Leistung von mindestens 88,85 Prozent der Nennleistung.

Solyco zeigt Modul und Gründachsystem auf der GET NORD

Auf der GET NORD in Hamburg können sich Installationsbetriebe die Ausführung der Modulanschlusskabel vom 19. bis 21. November ansehen. Solyco stellt dort auch SOLon aus, ein vertikales PV-System mit bifazialen Modulen für Grün- und Flachdächer. Der Hersteller zeigt beide Produkte in Halle B3 im Erdgeschoss am Stand 201.

Quelle: SOLYCO Solar AG | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH