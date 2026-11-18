Mit dem HEMS für PV-Anlagen können Haushalte Batteriespeicher, Wärmepumpe und Wallbox gemeinsam steuern. Nach Angaben der Badenova AG & Co. KG fallen für das System keine laufenden Gebühren an.

Das neue Home Energy Management System (HEMS) für PV-Anlagen heißt Badenova Liev und soll laut dem Freiburger Energieversorger ab kommender Woche standardmäßig zu seinen PV-Angeboten gehören. Zum Funktionsumfang gehören laut Badenova dauerhaft die automatische Energieoptimierung und die Steuerung nach § 14a EnWG. Auch ohne das HEMS können Privathaushalte weiterhin eine Anlage bestellen.

HEMS für PV-Anlagen bindet Geräte verschiedener Hersteller ein

Badenova bietet Liev unter eigenem Namen mit eigener App an. Die technische Basis bilden die gridBox und die XENON-Plattform der gridX GmbH. Die liya energy GmbH stellt das System bereit und unterstützt Badenova bei der Einführung, im Vertrieb und im laufenden Betrieb. Der Entscheidung für die Zusammenarbeit gingen laut Badenova Feldtests voraus. Dabei standen eine einfache Installation, eine benutzerfreundliche Bedienung und die Kompatibilität mit den Geräten verschiedener Hersteller im Mittelpunkt.

Einen Einzelverkauf von Liev plant Badenova nach eigenen Angaben derzeit nicht. Für die technische Einbindung von Geräten in eine bestehende Kundenanlage verweist der Versorger auf die aktuelle Kompatibilitätsliste von gridX.

Börsenpreissteuerung setzt dynamischen Badenova-Tarif voraus

Die automatische Eigenverbrauchsoptimierung funktioniert laut Badenova auch mit einem Festpreistarif. Das System kann beispielsweise den Hausspeicher mit überschüssigem Solarstrom laden und die Wärmepumpe zur Warmwasserbereitung starten. Für die Steuerung nach Börsenstrompreisen können Haushalte den dynamischen Tarif von Badenova hinzubuchen. Reicht der Solarstrom zum Laden des Elektroautos nicht aus, kann das HEMS den verbleibenden Ladevorgang in eine günstigere Tarifzeit verschieben.

Badenova bietet den dynamischen Börsenstromtarif seit Anfang 2025 an. Voraussetzung für den Abschluss ist ein installierter Smart Meter, dessen Einbau Badenova organisiert. Die Kosten richten sich nach den Konditionen des Messstellenbetreibers. Der Versorger erhebt dafür nach eigenen Angaben keine zusätzlichen Gebühren.

Badenova plant Angebot zur Flexibilitätsvermarktung

Das HEMS stimmt den Betrieb einzelner Geräte auf die PV-Erzeugung und im dynamischen Tarif auch auf die Börsenstrompreise ab. Für Badenova liegt der nächste Schritt darin, diese zeitlich verschiebbaren Lasten zu vermarkten. Ein entsprechendes Angebot will der Versorger gemeinsam mit liya energy und gridX entwickeln.

Quelle: Badenova AG & Co. KG | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH