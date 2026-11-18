Die Schott AG stellt ihr Solarglas für Satelliten vom 17. bis 19. November 2026 auf der Space Tech Expo Europe in Bremen vor. Die Formaterweiterung gibt Entwicklern mehr Spielraum, das Deckglas auf größere Photovoltaik-Baugruppen und deren Fertigung abzustimmen.

Für das Solarglas Solar Glass exos sieht Schott Dicken von 30 bis 150 Mikrometern vor. Abmessungen, Dicke, Toleranzen und Lieferform stimmt das Unternehmen für jedes Projekt auf die Anwendung ab. Die ECSS-Qualifizierung läuft derzeit noch. Eine auf das Glas abgestimmte Antireflexbeschichtung und leitfähige Beschichtungen sind demnach verfügbar.

Solarglas für Satelliten soll UV-Strahlung absorbieren

Das Deckglas soll empfindliche Zellschichten, Klebstoffe und Schnittstellen schützen. Zugleich soll es das für die Stromerzeugung nutzbare Sonnenlicht zur Solarzelle durchlassen. Schott setzt dafür ein ceriumdotiertes Spezialglas ein. Nach Unternehmensangaben ist es auf eine hohe Lichtdurchlässigkeit in den für die Stromerzeugung relevanten Spektralbereichen ausgelegt. Zugleich soll es ultraviolette Strahlung absorbieren und so Klebstoffe und Schnittstellen vor UV-Belastung schützen.

Zudem soll die Ceriumdotierung die Solarisation begrenzen, also die Abnahme der Lichtdurchlässigkeit durch UV-Strahlung und hochenergetische Teilchen. Für den Temperaturbereich von 20 bis 300 °C gibt das Unternehmen einen Wärmeausdehnungskoeffizienten von 6,9 × 10⁻⁶ K⁻¹ an. Das Glas ist unter anderem auf die thermischen Anforderungen von III-V-Mehrfachsolarzellen ausgelegt.

Schott zieht dünnes Glasband aus der Schmelze

Schott fertigt das Glas im Down-Draw-Verfahren. Dabei zieht das Unternehmen aus der Schmelze senkrecht nach unten ein dünnes Glasband. So entstehen auf beiden Seiten ebene, feuerpolierte Oberflächen. Das Glas kommt demnach ohne nachträgliche Politur oder chemische Dünnung aus.

Größere Glasformate erweitern die Optionen für Solararrays

Bei größeren Solararrays können Entwickler prüfen, ob sie ein zusammenhängendes Deckglas oder mehrere kleinere Elemente einsetzen. Schott sieht in größeren Glaselementen einen möglichen Vorteil für die automatisierte Fertigung.

Neben der Glasdicke beeinflussen die Abmessungen, die Kantenqualität und die Auflagepunkte auch die mechanische Belastung. Das betrifft den Transport ebenso wie die Weiterverarbeitung. Mit der Wahl des Glasformats legen Entwickler daher auch fest, welche Anforderungen die Handhabung in der Fertigung erfüllen muss.

Quelle: Schott AG | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH