Die Stromsteuersenkung 2027 soll Privathaushalte und Betriebe entlasten. Das EU-Recht sieht für beide Gruppen unterschiedliche Mindestsätze vor. Für einen Haushalt mit 4.200 Kilowattstunden Jahresverbrauch ergibt sich eine rechnerische Ersparnis von rund 97 Euro.

CDU/CSU und SPD haben sich nach Angaben des Bundesverbands Erneuerbare Energie (BEE) in der Nacht zum 18. November im Koalitionsausschuss auf die Stromsteuersenkung 2027 verständigt. Für Privathaushalte soll die Steuer vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2027 von 2,05 auf 0,1 Cent je Kilowattstunde sinken. Laut BEE strebt die Koalition eine dauerhafte Senkung an. Zur Gegenfinanzierung will sie dem Verband zufolge Spielräume durch sinkende EEG-Kosten nutzen.

Stromsteuersenkung 2027 folgt zwei EU-Mindestsätzen

Das EU-Mindestmaß gibt die steuerliche Untergrenze für Strom vor. Für die nichtbetriebliche Verwendung liegt der Mindeststeuersatz bei 0,1 Cent je Kilowattstunde beziehungsweise 1 Euro je Megawattstunde. Das gilt auch für den Stromverbrauch privater Haushalte. Für betrieblich genutzten Strom beträgt sie 0,05 Cent je Kilowattstunde beziehungsweise 0,50 Euro je Megawattstunde. Die Sätze stehen in Artikel 10 Absatz 1 in Verbindung mit Anhang I, Tabelle C der Richtlinie 2003/96/EG.

Einschließlich 19 Prozent Mehrwertsteuer ergibt sich für Haushalte eine rechnerische Ersparnis von rund 2,32 Cent je Kilowattstunde. Voraussetzung ist, dass der Versorger die Steuersenkung vollständig weitergibt. Bei einem von der Octopus Energy Germany GmbH angesetzten Jahresverbrauch von 4.200 Kilowattstunden entspricht das mit dem maßgeblichen Haushaltssatz einer Entlastung von 97,46 Euro. Bei höherem Strombezug fällt die rechnerische Ersparnis größer aus.

„Es ist dringend notwendig, dass die Menschen bei den Energiepreisen finanziell spürbar entlastet werden“, sagt Bastian Gierull, Deutschlandchef von Octopus Energy.

Hauseigentümer sehen niedrigere Stromsteuer als Kaufanreiz

Für rund 25 Prozent der Befragten, die bereits über ein Elektroauto nachdenken, ist eine niedrigere Stromsteuer ein bedeutender Anreiz, ihre Kaufpläne möglichst schnell umzusetzen. Bei denjenigen, die eine Wärmepumpe erwägen, sind es 20 Prozent. Das Institut für Demoskopie Allensbach führte die Befragung vom 11. September bis zum 5. Oktober 2026 im Auftrag der Initiative Klimaneutrales Deutschland (IKND) durch. Daran nahmen 4.350 selbstnutzende Hauseigentümer ab 18 Jahren in Deutschland teil.

Die IKND schätzt, dass eine langfristige Senkung den Absatz von mehr als einer Million Elektroautos und rund 700.000 Wärmepumpen anstoßen könnte. Die Mitteilung nennt keine Berechnungsgrundlage für diese beiden Absatzzahlen.

Stromsteuersatz ab 2028 bleibt offen

Der Bundesverband Neue Energiewirtschaft (bne) sieht bei einer stärkeren Elektrifizierung zusätzlichen Handlungsbedarf bei der Digitalisierung und Flexibilisierung der Stromnetze. Der Verband fordert zudem, dass Energieversorger die Senkung mit geringem Aufwand umsetzen können.

Christian Mildenberger, Geschäftsführer der Landesgesellschaft für Energie und Klimaschutz NRW, sagt: „Die Senkung der Stromsteuer ist überfällig. Sie schafft Kosten- und Planungssicherheit, stärkt die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen in Nordrhein-Westfalen und verbessert die Rahmenbedingungen für die Elektrifizierung und den Weg zu einer klimaneutralen Produktion.“

Wie hoch die Stromsteuer ab 2028 ausfällt, bleibt offen. Damit fehlt bei Investitionen in Wärmepumpen, Elektrofahrzeuge und elektrische Produktionsprozesse eine Größe für die längerfristige Betriebskostenrechnung.

Quelle: Bundesverbands Erneuerbare Energie / Octopus Energy Germany / Initiative Klimaneutrales Deutschland / Bundesverband Neue Energiewirtschaft / Landesgesellschaft für Energie und Klimaschutz NRW | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH