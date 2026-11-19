Trimble-Technologien unterstützen den Bau von Sedrun Solar, laut Pressemitteilung derzeit die größte Anlage für alpine Photovoltaik in der Schweiz, auf rund 2.000 Metern Höhe im Kanton Graubünden. Das Solarkraftwerk soll bis Ende 2028 fertiggestellt werden und künftig rund 47 Prozent seines jährlichen Stromertrags im Winterhalbjahr erzeugen.

Gebaut wird das Solarkraftwerk von der Sedrun Solar AG, einem Gemeinschaftsunternehmen des regionalen Energieunternehmens energia alpina und der Schweizer Energieproduzentin aventron. Auf rund 33 Hektar entsteht eine Anlage mit einer geplanten Leistung von 19,3 Megawattpeak (MWp). Nach Fertigstellung soll die Anlage jährlich etwa 29 Gigawattstunden Strom erzeugen. Das reicht rechnerisch für bis zu 6.500 Haushalte.

Alpine Photovoltaik: Bau unter extremen Bedingungen

Steile Hänge, felsiger Untergrund, starker Schneefall und eine kurze Bausaison erschweren den Bau. Jeder Solartisch muss individuell an das Gelände angepasst werden. Die vorgefertigten Konstruktionen werden mit einer Transportseilbahn ins Baugebiet gebracht. Anschließend transportieren Hubschrauber sie zu den Montageorten.

Nachträgliche Anpassungen wären unter diesen Bedingungen besonders aufwendig.

Die Ausführungsplanung des Solarfelds übernimmt die ZENDRA AG, ein Zusammenschluss von drei spezialisierten Ingenieurunternehmen, darunter die InfraDigital AG. Deren Geschäftsführer Marco Graf und Geschäftsleitungsmitglied Fadri Jecklin setzen auf einen durchgängigen digitalen Workflow mit Trimble-Technologien.

Grundlage der Planung ist ein digitaler Zwilling des Solarfelds. Dafür führte InfraDigital Luftbilder, Laserscandaten und die Planungsdaten zusammen. Über die cloudbasierte Plattform Trimble Connect können alle Projektpartner sowie Stakeholder die Daten für Planung, Fertigung und Bauausführung gemeinsam nutzen. Aus dem Modell lassen sich zudem Maße und Stücklisten für die individuelle Vorfertigung der Stahlkonstruktionen ableiten.

Marco Graf, Geschäftsführer der InfraDigital AG und Co-Leiter Digitalisierung bei ZENDRA, erläutert, praktisch jeder Solartisch sei ein Einzelstück. Hangneigung, Bodenbeschaffenheit und Stützenlängen unterschieden sich von Standort zu Standort. Zur Rolle des Modells sagt Graf: „Deshalb müssen wir sehr präzise planen. Mit dem digitalen Modell können wir die Konstruktionen individuell vorbereiten und die Daten direkt für Fertigung und Montage bereitstellen – auch für die spätere Wartung sind die Daten relevant.“

Digitale Daten steuern die Bauausführung

Eine eigens für das Projekt entwickelte Anwendung auf Basis von Trimble Access unterstützt die präzise Absteckung der Solartische. Eine speziell ausgerüstete Bohrmaschine mit dem Maschinensteuerungssystem Trimble Groundworks nutzt die digitalen Positionsdaten für die Bohrlöcher. Das soll den Aufwand für die manuelle Absteckung reduzieren.

Jason Rossback, Director, Energy Solutions bei Trimble, betont, entscheidend sei eine gemeinsame, verlässliche Datengrundlage aller Projektbeteiligten. So ließen sich komplexe Bauvorhaben über die Projektphasen hinweg besser koordinieren und effizienter umsetzen.

Auch für die Kommunikation mit der Bevölkerung kam Trimble-Technologie zum Einsatz. Mit der Augmented-Reality-Lösung Trimble SiteVision visualisierten die Projektverantwortlichen die geplanten Solartische vor Baubeginn in der Landschaft. Auf einem iPad zeigten sie Anwohnern, Grundeigentümern und Umweltschutzorganisationen, wie sich die Anlage in das Landschaftsbild einfügen würde.

Mehr als die Hälfte der Solartische bis Ende Oktober 2026 installiert

Seit Ende Oktober 2025 produziert Sedrun Solar Strom. Bis Ende Oktober 2026, dem Abschluss der diesjährigen Bausaison, waren mehr als 3.000 der insgesamt 5.700 Solartische installiert.

Damit ist inzwischen mehr als die Hälfte der Anlage errichtet. Die vollständige Fertigstellung der alpinen Photovoltaik-Anlage mit insgesamt 34.200 Solarmodulen ist für Ende 2028 vorgesehen.

Quelle: Trimble Inc. | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH