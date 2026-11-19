Die Photovoltaik für dm-Märkte soll nach Angaben von Tengelmann Energie Renewables in Süddeutschland im Wochentakt in Betrieb gehen. Der Drogeriehändler bezieht den Solarstrom direkt an seinen gemieteten Standorten.

Für die Photovoltaik für dm-Märkte plant Tengelmann Energie Renewables (TER) eine Gesamtleistung von rund 2,175 Megawatt Peak (MWp). Der Projektentwickler erwartet, dass die 28 Anlagen im Durchschnitt etwa 50 Prozent des Strombedarfs der beteiligten Filialen decken. TER übernimmt nach eigenen Angaben die Planung, die Finanzierung, den Bau und den Betrieb.

Photovoltaik für dm-Märkte mit Stromlieferverträgen vor Ort

Mit dm als Mieter der Immobilien schließt TER Stromlieferverträge in Form von On-Site Power Purchase Agreements (On-Site-PPA). Die Verträge regeln den Bezug des Solarstroms, den die Anlagen am jeweiligen Standort erzeugen. Für die Dachflächen schließt TER Dachnutzungsverträge ab. Nach Angaben des Projektentwicklers ermöglicht das Modell dm, Solarstrom vor Ort zu beziehen, ohne selbst in die Anlagen investieren zu müssen. Der Strombezug vor Ort kann TER zufolge auch die netzbezogenen Kosten der Filialen senken.

Individuelle Anlagenplanung und zentrale Abrechnung

Dem Vorhaben ging ein Beratungsprojekt zur technischen Machbarkeit und Wirtschaftlichkeit voraus. Auf dieser Grundlage legte der Projektentwickler die Anlagen einzeln für die jeweiligen Filialen aus. Für die Installation in Süddeutschland setzt das Unternehmen mehrere Teams ein.

Mit jeder Inbetriebnahme bindet TER die jeweilige Anlage in ein gemeinsames System für Monitoring und Abrechnung ein. Nach Unternehmensangaben werden die Verträge und die Abläufe für den laufenden Betrieb standardisiert. Der Projektentwickler steuert das Monitoring, den Messstellenbetrieb und die Abrechnung zentral für alle 28 Standorte.

Gemeinsamer Betrieb im gemieteten Filialnetz

Das Vorhaben zählt laut TER zu den bislang größten Filialprojekten des Unternehmens. Für Handelsunternehmen mit gemieteten Standorten zeigt das Projekt, wie sich die Aufgaben über mehrere Immobilien hinweg bündeln lassen. Die Auslegung richtet sich nach der einzelnen Filiale. Für Messstellenbetrieb, Monitoring und Abrechnung gelten dagegen gemeinsame Abläufe. Über das On-Site-PPA kann der Händler den Solarstrom am jeweiligen Standort beziehen, während der Projektentwickler die Anlagen über das gesamte Vorhaben hinweg betreibt.

Quelle: Tengelmann Energie Renewables GmbH | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH