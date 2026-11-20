Die Energie 360° GmbH & Co. KG hat am 19. November 2026 eine neue Energiezentrale in Dielsdorf in Betrieb genommen. Sie bereitet Abwärme aus den Rechenzentren von Green für das Fernwärmenetz auf. Damit versorgt der Wärmeverbund erstmals auch Wohnungen.

Green koppelt die Abwärme seiner Rechenzentren aus und stellt sie für die Wärmeversorgung bereit. Energie 360° hat dafür die Energiezentrale auf dem Metro-Campus Zürich errichtet und ein Fernwärmenetz aufgebaut.

Der schweizerische Datacenter-Anbieter nahm das erste Rechenzentrum am Standort Dielsdorf am 17. Januar 2023 offiziell in Betrieb. Nach Unternehmensangaben nutzen der Campus und ein benachbarter Industriebetrieb die Abwärme bereits.

Leitungen nach Regensdorf im Bau

Die deutsche Energie 360° baut den Wärmeverbund schrittweise aus. Die Leitungen nach Regensdorf sind nach Unternehmensangaben bereits im Bau. Im Endausbau soll das Netz bis zu 11.500 Haushalte mit Wärme für Heizung und Warmwasser versorgen. Auch Industrie- und Gewerbebetriebe sollen Wärme aus dem Netz beziehen.

Das Ausbaugebiet umfasst Dielsdorf, Niederhasli, Steinmaur, Regensdorf, Buchs und Dällikon. Im Januar 2023 hatte Green angekündigt, dass mehr als 3.500 Haushalte Wärme aus dem ersten Rechenzentrum beziehen könnten.

Green plante Wärmeauskopplung beim Bau des Campus ein

Nach Unternehmensangaben hat Green die Voraussetzungen für die Wärmeauskopplung bereits bei der Planung des Campus geschaffen. Der Betreiber nutzt Außenluft zur Kühlung und setzt geschlossene Kühlkreisläufe ein, die ohne Wasserverbrauch arbeiten.

Quelle: Energie 360 GmbH & Co. KG | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH