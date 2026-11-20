Im Forschungsprojekt ELISE entwickeln das Fraunhofer-Institut für Energiewirtschaft und Energiesystemtechnik IEE und Partner seit August 2026 Verfahren, die mit Gondel-LiDAR die Vermessung von Windenergieanlagen schneller und günstiger machen sollen. Beteiligt sind außerdem sowento, die Deutsche WindGuard Consulting und das Wind Energy Technology Institute (WETI) der Hochschule Flensburg.

Windparks, insbesondere in Mittelgebirgen, erreichen nicht immer die ursprünglich prognostizierten Stromerträge. Die Ursachen solcher Mindererträge lassen sich bislang nur mit hohem Aufwand normgerecht untersuchen, weil Vermessungen mit Windmessmasten kosten- und zeitintensiv sind.

Gerade in komplexem Gelände treten immer wieder Abweichungen zwischen prognostizierten und tatsächlichen Erträgen auf. Um die Ursachen zu verstehen und mögliche Gegenmaßnahmen zu bewerten, sind präzise Leistungskennlinienvermessungen erforderlich.

Leistungsvermessung mit Gondel-LiDAR ohne aufwendige Messmasten

Die heutige Nachvermessung von Windenergieanlagen im komplexen Gelände basiert auf einer sogenannten Site Calibration mit Windmessmasten. Genehmigungsaufwand und lange Messkampagnen führen häufig zu Projektlaufzeiten von rund drei Jahren und Kosten von etwa einer halben Million Euro.

Das im Projekt entwickelte Verfahren soll Leistungskennlinienvermessungen künftig innerhalb von sechs bis zwölf Monaten und zu Kosten von unter 100.000 Euro ermöglichen. Der Aufbau zusätzlicher Messmasten und die damit verbundenen Genehmigungsverfahren würden entfallen.

Tabea Hildebrand, Projektleiterin am Fraunhofer IEE, sagt, mit ELISE solle die Ursachenanalyse für Ertragsabweichungen im komplexen Gelände erstmals wirtschaftlich darstellbar werden. Statt Messkampagnen mit mehrjähriger Vorbereitung und Investitionen von mehreren Hunderttausend Euro sollen künftig Ergebnisse innerhalb weniger Monate möglich sein.

Messunsicherheit und Windfeldmodelle als Schwerpunkte

Die eingesetzten Lasermesssysteme erfassen die Windverhältnisse vor dem Rotor direkt von der Gondel der Windenergieanlage aus. Die Forschenden entwickeln Verfahren, mit denen sich Leistungskurven im komplexen Gelände in vergleichbarer Qualität zur bisherigen Standortkalibrierung bestimmen lassen.

Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf einer systematischen und transparenten Quantifizierung der Messunsicherheit. Dafür entwickeln die Projektpartner unter anderem Modelle für das Windfeld vor Windenergieanlagen sowie neue Methoden zur Bestimmung der Turbulenzintensität auf Basis von Messdaten der Lasersysteme in der Gondel.

Beitrag zur internationalen Standardisierung

Die Projektergebnisse werden an zwei Standorten der Projektpartner demonstriert und validiert. Anschließend sollen sie in die Weiterentwicklung des internationalen IEC Standards zur Leistungskennlinienvermessung mit Gondel-LiDAR einfließen.

Das Projekt schafft zudem die Grundlage für einen neuen Markt zur Leistungskennlinienvermessung im komplexen Gelände. Langfristig sollen die Ergebnisse dazu beitragen, bislang ungenutzte Ertragspotenziale bestehender Windparks besser sichtbar und dadurch nutzbar zu machen.

Das Projekt läuft bis Juli 2029 und wird vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie gefördert. Als assoziierte Partner bringen die EnBW Energie Baden Württemberg und die ENERCON-Forschungseinheit WRD ihre Erfahrungen aus dem Windparkbetrieb und der Anlagenentwicklung ein.



Die Projektseite Elise finden Sie hier.

Quelle: Fraunhofer IEE | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH