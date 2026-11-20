Voltwise baut in Leopoldshöhe (Kreis Lippe, Nordrhein-Westfalen) seinen ersten Großbatteriespeicher in Deutschland. Die Anlage mit 56 Megawatt (MW) Leistung und 125 Megawattstunden (MWh) Kapazität soll in der zweiten Jahreshälfte 2027 in Betrieb gehen.

Am 19. November veranstaltete das Unternehmen den symbolischen Spatenstich. Bei voller Leistung kann der Speicher rechnerisch gut zwei Stunden lang Strom abgeben.

Nach Angaben von Voltwise schafft der Speicher die notwendige Flexibilität, um den wachsenden Anteil erneuerbarer Energien effizient in das Stromsystem zu integrieren. Das soll zu einer resilienten, sicheren und bezahlbaren Energieversorgung beitragen.

Technik und Netzanschluss des Großbatteriespeichers

Zum Einsatz kommt das Batteriespeichersystem SmartStack des Anbieters Fluence. Der Netzanschluss ist über das Umspannwerk Bechterdissen der Bielefelder Netz auf der 110-Kilovolt-Ebene vorgesehen. Die Anlage entsteht auf einer Fläche von rund 4.000 Quadratmetern. Zudem umfasst die Planung ein Brandschutzkonzept mit Löschwassertank und eine vier Meter hohe Lärmschutzwand, die die Schallimmissionen begrenzen soll.

Zu den weiteren Projektpartnern zählen Vattenfall und Santander CIB. Die Bank fungierte bei der Finanzierung als Arrangeur, Darlehensgeber und Hedging-Partner.

Voltwise will weitere Speicherstandorte in Deutschland entwickeln

Thorsten Klöpper, Managing Director Germany bei Voltwise, bezeichnete Leopoldshöhe als entscheidenden Schritt beim Aufbau des Deutschlandgeschäfts. Der Baustart zeige, dass das Unternehmen seine Pläne in konkrete Projekte umsetze. Darauf wolle man aufbauen und weitere Speicherstandorte entwickeln und realisieren.

Am Spatenstich nahmen auch Bürgermeister Prof. Dr.-Ing. Martin Hoffmann, die Landeigentümer, Vertreterinnen und Vertreter der Projektpartner sowie weitere Gäste aus Politik und der Region teil. Hoffmann sagte, die Energiewende entscheide sich auch konkret vor Ort. Der Speicher mache das Stromsystem flexibler und zukunftsfähiger.

In Großbritannien hat Voltwise nach eigenen Angaben bereits Großbatteriespeicher mit einer Gesamtleistung von 460 Megawatt in Betrieb. Das Unternehmen wurde 2023 gegründet und gehört der Investmentgesellschaft Sandbrook Capital. CEO John D. Jones nannte Deutschland einen der wichtigsten Märkte für Energiespeicher in Europa. Mit dem Projekt leiste Voltwise einen Beitrag zur Stromnetzstabilisierung am Standort Deutschland. Das Unternehmen wolle sein Engagement hier weiter ausbauen.

Für weitere Projekte in Deutschland setzt sich Voltwise für langfristig verlässliche Rahmenbedingungen ein. Diese sollen die Wirtschaftlichkeit und Finanzierungsfähigkeit des marktgetriebenen Speicherausbaus sicherstellen.

Quelle: Voltwise Power Holdings Limited | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH