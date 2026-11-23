Das Offshore-Windprojekt Nordseecluster ist mit 1,6-Gigawatt eines der größten, die derzeit vor der deutschen Küste entstehen. Nun hat die Anlieferung der 60 Monopile-Fundamente für die zweite Ausbaustufe begonnen.

Der Energiekonzern RWE kommt mit der zweiten Ausbaustufe des Offshore-Windprojekts Nordseeclusters voran: Die ersten 10 Fundamente für die Windenergieanlagen sind im niederländischen Eemshaven eingetroffen. Die Fundamente sind im Durchschnitt etwa 81 Meter lang und wiegen jeweils rund 1.350 Tonnen. Insgesamt will RWE 60 dieser Monopile-Fundamente in diesem und dem kommenden Jahr am Schwerlastterminal von Buss Ports in Eemshaven umschlagen. Dajin Heavy Industry stellt die Fundamente her.

„Die Ankunft der ersten Monopiles für die zweite Ausbaustufe markiert einen wichtigen Meilenstein bei der Realisierung unseres Nordseeclusters“, sagt Tobias Keitel, CEO RWE Offshore Wind. Mit einer Gesamtleistung von rund 1,6 Gigawatt gehöre das Projekt zu den größten Windparks, die man derzeit vor der deutschen Küste errichtet. „Während des Baus brauchen wir große Lagerflächen und eine leistungsfähige Hafeninfrastruktur – beides bietet das Buss Terminal Eemshaven. Auch die Installation unseres niederländischen Projektes OranjeWind wird von diesem Hafen aus erfolgen“, so Keitel.

Das Nordseecluster wird rund 50 Kilometer nördlich der Insel Juist in zwei Phasen errichtet. Die erste Ausbaustufe – das Nordseecluster A mit einer Leistung von 660 Megawatt – soll im Frühjahr 2027 vollständig in Betrieb sein. Die Installation der Fundamente für die zweite Ausbaustufe soll im kommenden Jahr beginnen. Die Errichtung der 60 Windenergieturbinen folgt in 2028. Das Nordseecluster B wird zusätzliche 900 MW beisteuern, wenn es plangemäß Anfang 2029 den kommerziellen Betrieb aufnehmen sollte.

Nach seiner Fertigstellung wird das Nordseecluster jedes Jahr rund 6,5 Terawattstunden Windstrom erzeugen. Diesen will RWE nutzen, um industrielle Kunden zu versorgen. Dazu zählen in zunehmendem Umfang auch Technologieunternehmen. Beispielsweise hat RWE Anfang dieses Jahres mit Amazon einen Stromabnahmevertrag für 110 MW aus dem Nordseecluster B unterzeichnet. Das Nordseecluster ist ein Gemeinschaftsprojekt von RWE und Norges Bank Investment Management. RWE verantwortet den Bau und den anschließenden Betrieb des Nordseeclusters.

Quelle: RWE | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH