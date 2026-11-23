Was tun, wenn nur ein kleiner Netzanschluss für eine größer geplante Photovoltaik-Freiflächenanlage zur Verfügung steht? Ein neues White Paper rechnet aus, unter welchen Rahmenbedingungen sich ein solcher Solarpark mit Batteriespeicher dennoch lohnt.

Der Projektentwickler HyperSys GmbH hat gemeinsam mit dem Softwareanbieter Kodnyx UG das White Paper „Einspeisen oder verkaufen“ herausgebracht. In dem Papier rechnen die Unternehmen einen Photovoltaik-Solarpark mit 8 MW Leistung durch, der nur über 1,4 MW Netzanschluss-Leistung verfügt. In dem Beispiel nehmen Gewerbe und ein Ladepark den Solarstrom vor Ort ab. Der Anteil des Ladestroms entscheidet, ob sich ein Gleichstromnetz im Solarpark lohnt.

Ausgangspunkt des White Papers ist der Plan einer Eigentümerin 8 MW Freiflächen-Photovoltaik, einen Batteriespeicher und einen Ladepark zu bauen. Der Netzanschluss hat 1,4 MW. Die naheliegenden Antworten sind, auf einen größeren Anschluss zu warten oder kleiner zu bauen. Das White Paper „Einspeisen oder verkaufen“ zeigt einen dritten Weg. Gerechnet hat man für das Jahr 2025, Stunde für Stunde, mit 16 MWh Speicher. Das Ergebnis: Gewerbe und ein Ladepark mit 4 MW brauchen zusammen rund 5 GWh im Jahr. Der Photovoltaik-Park deckt rund 60 Prozent dieses Bedarfs selbst. Rund 11 Prozent der Erzeugung bleiben ungenutzt.

Kleiner Netzanschluss nicht die Grenze für das Photovoltaik-Energiesystem

Der kleine Netzanschluss ist keine Grenze des Energiesystems. Er ist eine Grenze des Austauschs mit dem öffentlichen Netz. Wirtschaftlich zählt, wohin der Strom geht. Eingespeister Solarstrom brachte 2025 im Mittel 4,5 Cent pro Kilowattstunde. Für den Verkauf vor Ort setzt die Rechnung 15 Cent für Gewerbe und 25 Cent für Ladestrom an. Die Eigentümerin wird damit zur Versorgerin für ein sehr kleines Gebiet. Und der günstige Strom wird zum Argument für die Fläche selbst. Der Ladepark ist dabei ein besonderer Abnehmer. Photovoltaik erzeugt Gleichstrom. Ein Batteriespeicher speichert Gleichstrom. Ein Elektrofahrzeug lädt Gleichstrom. Wo diese drei den größten Teil der Energie ausmachen, ist ein Wechselstromnetz im Park eine Ebene, die man weglassen kann.

Am Beispielpark liegt die Schwelle bei einem Ladeanteil von rund 40 bis 47 Prozent, je nach Fahrweise. Das sind gut 2 GWh Ladestrom im Jahr, rechnerisch knapp 20 schwere Elektro-Lkw. Weil die Nachfrage beim Laden über Jahre wächst, überschreitet ein Energiepark diese Schwelle oft, lange bevor die Ladepunkte ausgelastet sind. Auch die Betriebsführung zählt. Speist der Solarpark bei negativen Börsenpreisen nicht ein und hält der Batteriespeicher Strom für teurere Stunden zurück, bringt das rund 30.000 Euro im Jahr.

Den Speicher zusätzlich aus dem Netz zu laden, regelt seit Oktober die MiSpeL Festlegung der Bundesnetzagentur. Am Beispielpark zehrt das den Vorteil fast vollständig auf, weil der Netzstrom eigenen Solarstrom verdrängt. „Ein kleiner Netzanschluss bestimmt nur, wie viel ein Park mit dem öffentlichen Netz austauscht. Lokale Energieparks können zur Netzentlastung und zur lokalen Versorgung beitragen, besonders wenn Energy Communities und lokale Bilanzkreise stärker in den Fokus rücken“, sagt Michael Schmitz, Leiter Business Development bei HyperSys.

Kristoffer Möller, Geschäftsführer der Kodnyx UG, ergänzt: „Ob ein solcher Standort funktioniert, entscheidet sich früh: Reicht der Anschluss, wie groß wird der Speicher, wie viel Photovoltaik passt dazu? Diese Fragen lassen sich durchrechnen, bevor die erste Komponente ausgeschrieben wird. An diesem Beispiel haben wir das getan“.

Das White Paper „Einspeisen oder verkaufen“ ist unter diesem Link zu finden.

Quelle: Kodnyx | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH