Mit seinem neuen Förderaufruf stellt das BMWE bis zu acht Millionen Euro je Projekt für klimaneutrale Prozesswärme bereit. Ziel ist es, neue Wärme-Technologien in der Industrie unter realen Produktionsbedingungen zu erproben.

Der Projektträger Jülich (PtJ) hat einen neuen Förderaufruf des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWE) bekanntgegeben. Das BMWE unterstützt Unternehmen dabei, neue Technologien für eine klimaneutrale Prozesswärmeversorgung unter realen Produktionsbedingungen zu erproben. Der neue Förderaufruf ermöglicht eine Förderung von maximal acht Millionen Euro pro Demonstrationsvorhaben.

Der Förderaufruf ist technologieoffen und berücksichtigt sämtliche industriellen Anwendungen und Temperaturniveaus. Mögliche Schwerpunkte sind elektrische Hochtemperaturprozesse, industrielle Großwärmepumpen, innovative Wärmespeicher und klimaneutrale Brennstoffe. Auch Projekte für die Nutzung von solarer Prozesswärme oder Geothermie und die intelligente Verknüpfung von Abwärmequellen, Speichern und Produktionsprozessen können Fördergelder erhalten. Weitere innovative Ansätze sind möglich.

Der Förderaufruf richtet sich insbesondere an Industrieunternehmen sowie Hochschulen und Forschungseinrichtungen. Kooperationen zwischen Wirtschaft und Wissenschaft sind erwünscht. Die Projekte sollen in der Regel drei bis vier Jahre laufen.

Prozesswärme macht den größten Teil des industriellen Endenergieverbrauchs in Deutschland aus. Um dabei den Einsatz fossiler Energieträger zu verringern, braucht die Industrie innovative Technologien, die auch im laufenden Betrieb zuverlässig funktionieren. Die mit diesem BMWE-Förderaufruf geförderten Vorhaben sollen deshalb nicht nur neue Lösungen demonstrieren, sondern auch Betriebserfahrungen sammeln, deren Wirtschaftlichkeit untersuchen und den Transfer in weitere industrielle Anwendungen erleichtern.

Weitere Informationen zu den Förderbedingungen, Bewertungskriterien und zur Antragstellung sind auf der Förderangebotsseite „Demonstrationsvorhaben für klimaneutrale Prozesswärme“ unter dem nebenstehenden Link zu finden. Projektskizzen kann man bis zum 15. März 2027 einreichen.

Quelle: Projektträger Jülich | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH