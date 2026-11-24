NeuConnect: Kabelanlandung in Deutschland gestartet Das Kabelleger-Schiff Ulisse hat mit der Verlegung von 30 km Kabel vor der deutschen Küste bei Wilhelmshaven begonnen. Das ist Teil des Stromkabels NeuConnect. das Deutschland und Großbritannien verbinden soll.

An der deutschen Küste bei Wilhelmshaven haben die Arbeiten von NeuConnect zur Kabelanlandung in Deutschland begonnen. Zuvor hatte NeuConnect in diesem Jahr bereits die Hälfte seines rund 700 km langen Seekabelprogramms vollendet. Das Projekt ist die erste direkte Stromverbindung zwischen Deutschland und Großbritannien.

Unter der Führung eines internationalen Konsortiums von Investoren aus Meridiam, Allianz, Kansai Electric Power und Tepco mit 2,8 Milliarden Euro Volumen entstehen rund 725 km Land- und Seekabel sowie zwei Konverterstationen. Nach Inbetriebnahme wird NeuConnect eine der längsten „unsichtbaren Energieautobahnen“ weltweit sein und zwei der größten Strommärkte Europas erstmals direkt miteinander verbinden. NeuConnect ermöglicht dann den Transport von 1,4 GW Strom in beide Richtungen. Dies soll die Versorgungssicherheit stärken und gleichzeitig die Integration erneuerbarer Energien in Deutschland, Großbritannien und Europa fördern.

Bau von NeuConnect hat 2024 begonnen

Der Hauptauftragnehmer Prysmian hatte die umfangreichen Seekabelarbeiten Ende 2024 begonnen. In diesem Jahr hat das Unternehmen die Kabelverlegung in britischen Gewässern abgeschlossen. Nun folgen die Arbeiten in deutschen Gewässern. Parallel dazu hat am deutschen Ende der Kabeltrasse die Kabelanlandung begonnen:

Der Kabelleger „Ulisse“ von Prysmian wurde speziell für den Einsatz in flachen Gewässern gebaut. Er hat nun damit begonnen, im küstennahen Bereich vor Norddeutschland 30 km Kabel zu verlegen.

Nach Abschluss der Anlandung erreicht das Seekabel bei Hooksiel das Festland. Dort liegt bereits ein 12 km langer Landkabelabschnitt, der das Seekabel mit der neuen NeuConnect-Konverterstation verbindet, die derzeit bei Wilhelmshaven gebaut wird.

Die Arbeiten an der deutschen Küste wurden sorgfältig vorbereitet, um die einzigartige Artenvielfalt dieses ökologisch sensiblen Gebiets zu schützen.

Insgesamt hat Prysmian inzwischen für NeuConnect deutlich mehr als 350 km Kabel auf See und an Land verlegt.

„Unser Seekabel ist bereits zu mehr als der Hälfte verlegt – und mit dem Beginn der Kabelanlandung in Deutschland erreichen wir einen weiteren wichtigen Meilenstein. In beiden Ländern sehen wir, wie diese essenzielle deutsch-britische Energieverbindung weiter Gestalt annimmt. Wir liegen dabei weiterhin voll im Zeitplan“, sagt NeuConnect-CEO Arnaud Grévoz.

Quelle: NeuConnect | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH