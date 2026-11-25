Die DIN SPEC 91434 regelt, ob eine Solaranlage auf dem Acker als Agri-PV zählt. Auf Basis wissenschaftlicher Daten legt der neue Online-Rechner die landwirtschaftlichen Kriterien der Norm an und schafft die Grundlage für die Zertifizierung einer Agri-Photovoltaik-Anlage.

Erfüllt eine geplante Agri-Photovoltaik-Anlage die Anforderungen der DIN SPEC 91434? Diese Frage lässt sich jetzt mit wenigen Klicks beantworten. Denn de Agri-PV-Projektentwickler Ylektra GmbH hat einen kostenlosen Rechner online gestellt. Damit können Planer, Landwirte und Gemeinden eine Konformitätsprüfung nach DIN SPEC 91434 für Agri-PV-Anlagen der Kategorie II und ausgewählte Kulturen selbst durchführen, einschließlich der Höhenvorgaben des EEG für die Förderung. Grundlage sind Einstrahlungsdaten der EU-Kommission und Ertragsdaten aus der Agrarforschung. Eine Anmeldung ist nicht nötig.

Die DIN SPEC 91434 als Maßstab für Agri-PV

Ob eine Solaranlage auf dem Acker als Agri-PV zählt, regelt in Deutschland die DIN SPEC 91434. Auf sie beziehen sich die Agrarförderung, die Ausschreibungen der Bundesnetzagentur für besondere Solaranlagen und viele Gemeinden in der Bauleitplanung. Die GAP-Direktzahlungen-Verordnung (§ 12 Abs. 5) erlaubt, dass die landwirtschaftlich nutzbare Fläche um höchstens 15 Prozent kleiner wird. Die DIN SPEC verlangt zudem, dass der Ertrag über die gesamte Projektfläche bei mindestens 66 Prozent des Referenzertrags liegt.

Zudem regelt die DIN SPEC 91434 die Anforderungen an die landwirtschaftliche Hauptnutzung. Genau diesen Kern prüft der Rechner: Lichte Höhe, Flächenverlust, Bearbeitbarkeit, Lichtverfügbarkeit, Lichthomogenität und den Ertrag der Kultur. Für jedes Kriterium zeigt eine Ampel, ob es erfüllt ist, knapp wird oder verfehlt wird. Damit liefert der Rechner eine Konformitätsprüfung der landwirtschaftlichen Kriterien, berechnet auf Basis wissenschaftlicher Daten und nachvollziehbar Schritt für Schritt.

Wer eine Zertifizierung nach DIN SPEC 91434 anstrebt oder ein Nutzungskonzept bei der Gemeinde und der Agrarverwaltung einreichen will, hat damit früh belastbare Kennwerte in der Hand. Wasserverteilung, Bodenschutz und Rückbau der Solarmodule, die ebenfalls in der Norm festgeschrieben sind, muss man in der weiteren Projektplanung berücksichtigen.

Agri-PV-Rechner nutzt Daten aus Wissenschaft und Forschung

Für jeden Standort in Deutschland übernimmt der Rechner Globalstrahlung und diffuse Solarstrahlung aus PVGIS, dem Informationssystem der Gemeinsamen Forschungsstelle (JRC) der EU-Kommission. Für jeden Monat lässt er die Sonne in 10-Minuten-Schritten über das Feld laufen und berechnet an 140 Punkten zwischen zwei Pfostenreihen, wie viel Licht am Boden ankommt. Die Geometrie hat Ylektra mit pvlib gegengerechnet, der frei verfügbaren Referenzbibliothek der Sandia National Laboratories.

Wie die Pflanzen auf den Schatten reagieren, stützt sich ebenfalls auf veröffentlichte Forschung. Für Getreide, Kartoffeln und Kleegras nutzt der Rechner die Ergebnisse der Agri-PV-Versuchsanlage Heggelbach am Bodensee, die die Universität Hohenheim und das Fraunhofer ISE betreuen. Für Mais, Körnerleguminosen sowie Blatt- und Fruchtgemüse greift er auf eine Metaanalyse der Universität Hohenheim mit 58 Beschattungsstudien zurück.

Eingeben lassen sich Kultur, Standort, Photovoltaik-Anlagentyp (einachsiger Tracker oder senkrechte, bifaziale Ost-West-Reihen), Reihenabstand, Tischbreite, Höhe und Ausrichtung sowie die Arbeitsbreite der eigenen Maschinen. Ob die Solarmodul-Unterkante auch bei voller Neigung mindestens 80 cm über dem Boden bleibt, wie es die Branche für die EEG-Förderung von Trackern ansetzt, prüft der Rechner gleich mit.

„Die erste Frage, die uns ein Landwirt stellt, ist fast immer dieselbe: Was wächst da noch?“, sagt Ylektra-Geschäftsführer Vigen Nikogosian. „Darauf gibt es jetzt eine Antwort, die jeder selbst nachrechnen kann, und zwar bevor jemand Geld für ein Gutachten ausgibt. Uns hilft das auch: Wir planen die Anlage von Anfang an um die Bewirtschaftung herum.“

Wer weitermachen will, kann im Rechner direkt ein landwirtschaftliches Nutzungskonzept nach DIN SPEC 91434 für die eigene Fläche anfordern. Eine standortgenaue Planung ersetzt der Rechner nicht. Wetter, Wasserversorgung und Sortenwahl verändern den Ertrag von Jahr zu Jahr. Als erste nachvollziehbare Einschätzung ist er aber nach Ansicht von Ylektra eine solide Grundlage.

Der Agri-PV-Rechner von Ylektra ist unter diesem Link zu finden.

Quelle: Ylektra | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH