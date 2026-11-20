Das Cluster Erneuerbare Energien Hamburg hat die German Renewables Awards am 19. November zum 15. Mal verliehen. Im Opernloft in Hamburg-Altona vergab der Veranstalter sieben Preise. Zu den Gewinnern zählen ein Sanierungsprojekt mit Wärmepumpen und ein Verfahren zur biologischen Methanisierung.

Die SunOyster Systems GmbH hat bei den German Renewables Awards 2026 die Kategorie „Produktinnovation des Jahres“ gewonnen. Das Unternehmen entwickelte das klebbare Leichtmodul PVbondi für Gewerbe- und Industriedächer, wie der Solarserver bereits berichtete. Laut Veranstalter eignet es sich für Dächer, deren Tragfähigkeit für eine konventionelle ballastierte Photovoltaikanlage zu gering ist.

Als „Projekt des Jahres“ zeichnete die Jury die Sanierung des Wohnquartiers Lindwurmstraße in Lübeck-Travemünde aus. FRANK modernisiert dort fünf baugleiche Mehrfamilienhäuser schrittweise und stockt sie auf. Die Quartiersenergieversorgung kommt nach Angaben des Veranstalters ohne Verbrennung aus. Sie kombiniert PVT-Module, Wärmepumpen und Erdwärmesonden. Insgesamt entstehen rund 90 Wohneinheiten mit etwa 5.500 Quadratmetern Wohnfläche.

German Renewables Awards für Methanisierung und Triebstrang-Simulation

Die Stadtreinigung Hamburg erhielt den Preis für die „Wasserstoffinnovation des Jahres“. Gemeinsam mit der Technischen Universität Hamburg entwickelte sie ein Verfahren zur biologischen In-situ-Methanisierung. Es kommt in einer diskontinuierlich betriebenen Trockenfermentationsanlage am Biogas- und Kompostwerk zum Einsatz. Laut Projektingenieur Marcel Schröder hat die Anlage den technologischen Reifegrad 7 erreicht.

In der Kategorie „Studierendenarbeit des Jahres“ gewann Jonathan Schaaf von der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg. Er entwickelte ein Simulationsmodell, um den Wirkungsgrad eines hydromechanisch leistungsverzweigten Triebstrangs für Windenergieanlagen zu untersuchen. Das Konzept teilt die Leistungsübertragung auf zwei Pfade auf. Damit soll es die Effizienz mechanischer Getriebe mit der variablen Drehzahl hydraulischer Antriebe verbinden.

Medienpreise für Agri-PV und Solarförderung

Den EEHH-Medienpreis für Print- und Online-Texte gewann Pascal Alius von Perspective Daily mit einem Beitrag über Agri-Photovoltaik. In der audiovisuellen Rubrik setzte sich Maike Brzoska vom Bayerischen Rundfunk mit einem Radiofeature zur Geschichte der staatlichen Solarförderung in Deutschland durch. Nach Angaben des Veranstalters bewarben sich 37 Journalistinnen und Journalisten um den Medienpreis.

Lebenswerkpreis für Matthias Sandrock

Matthias Sandrock erhielt den Preis für sein Lebenswerk. Als Referatsleiter bei der Hamburger Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt wirkte er laut Veranstalter an der Rekommunalisierung der Energienetze und am Konzept für den Energiebunker in Wilhelmsburg mit. Mit Wärmeschiffen befasste er sich bereits 2015. Die Idee, Wärme per Schiff von Abwärmequellen zu Wärmenetzen zu transportieren, ließ er nach Angaben des Veranstalters patentieren.

Quelle: Erneuerbare Energien Hamburg Clusteragentur GmbH | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH