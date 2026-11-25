Der Photovoltaik-Montagesystem-Hersteller Rooftech bringt ein terracottafarbenes Vogelabwehrsystem für Solaranlagen auf den Markt. Es passt zu ziegelroten Solarmodulen, die auf denkmalgeschützten Gebäuden zu Einsatz kommen.

Speziell für Photovoltaik-Anlagen auf denkmalgeschützten Gebäuden sowie architektonisch anspruchsvolle Projekte bietet die Rooftech GmbH nun das Vogelabwehrsystem Birdblocker Custom an. Das System, das Tauben und andere Vögel davon abhält, sich unter Solarmodulen aufzuhalten, ist ab sofort in der Farbe Terracotta (RAL 8004) erhältlich. Zusätzlich zu dieser Standardfarbe sind auch andere RAL-Farben wie Schiefergrau und Grünspan auf Kupfer als Sonderanfertigungen lieferbar.

„Wir erhalten immer häufiger Anfragen von Modulherstellern und Architekten, die farblich passende Vogelabwehrsysteme für ihre farbigen Solarmodule oder besondere PV-Projekte suchen“, sagt Falk Magnus Strobel, Geschäftsführer der Rooftech GmbH in Schönaich in Baden-Württemberg. „Da terracottafarbene Dachziegel am weitesten verbreitet und rote Module unten den farbigen Solarmodulen am gängigsten sind, ist Terracotta im Moment der Standard bei unseren farbigen Vogelabwehrsystemen.“

Technisch entspricht die Terracotta-Ausführung dem bisherigen schwarzen Vogelabwehrsystem Birdblocker. Der Unterschied liegt ausschließlich in der Farbe. Die farbigen Birdblocker-Streifen befestigt man ohne Schrauben, Bohren oder Kleben an den Photovoltaik-Modulen.

Vogelabwehrsystem verhindert Nester unter Solarmodulen

Die energetische Modernisierung klassischer Gebäude unter Wahrung ihres historischen Erscheinungsbilds ist in der Regel eine anspruchsvolle Suche nach den richtigen Baumaterialien. Farblich abgestimmte Solarmodule sind oft der tragfähige Kompromiss. Viele alte Gebäude sind aber auch für unerwünschte Eindringlinge prädestiniert. So ziehen zum Beispiel hohe Kirchtürme Tauben an. Diese brüten drei bis vier Mal im Jahr und suchen im geschützten Glockenturm oder Dachstuhl Platz für ihre Nester oder sie brüten unter den Photovoltaik-Anlagen. Die Nester stören die Belüftung der Solaranlage und der Vogelkot kann die Kunststoffkabel beschädigen.

Auch Marder können durch das Vogelabwehrsystem davon abgehalten werden, unter die Anlagen zu gelangen, da Ihnen durch die fehlende Beute der Anreiz genommen wird. Ein drittes Beispiel sind Eichhörnchen, die sich ebenfalls gern unter Solarmodulen aufhalten. In den Birdblocker-Streifen ist deshalb ein Bitterstoff in die Beschichtung eingearbeitet, der die Eichhörnchen daran hindert, den Birdblocker anzunagen.

Quelle: Rooftech | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH