Mit der neuen Venus-G-Serie von Marstek Energy kann man bestehende Photovoltaik-Anlagen um ein stapelbares Plug-and-play-Batteriespeichersystem erweitern.

Marstek Energy, Marke für Plug-in-Batterien des chinesischen Herstellers Hame Technology, zeigt auf der Messe Sustainable Solutions in Düsseldorf seine stapelbaren Plug-and-play-Speicher der Venus-G-Serie. Neu ist auch die Smartbox, die auch die älteren Venus-E-Plug-in-Batterien an ein dreiphasiges Haushaltsnetz bringt.

Bisher konnten Plug-in-Batterien laut Hersteller an einem Drehstromanschluss nur die Verbraucher auf einzelnen Phasen versorgen und nur Wirkleistung liefern. Die Smartbox synchronisiert die Phasen, liefert Blindleistung und kann auch Drehstrommotoren betreiben. Notstrom wird nach einem Stromausfall manuell aktiviert. Das System ist schwarzstartfähig. „Mit der Plug-in-Smartbox können Haushalte ihre vorhandene Venus E zu einem dreiphasigen System mit bis zu 10,8 kW erweitern“, sagt R&D-Direktor Arvin He. Bis zu drei Venus-E-Batterien lassen sich mit den drei Phasen eines Hauses verbinden. Zusammen können sie eine Leistung von bis zu 10,8 kW und eine Speicherkapazität von bis zu 30 kWh liefern.

Installateure müssen die Smartbox nur einmal anschließen, dann steckt man die Plug-and-play-Speicher ein. Das soll die Installationszeit verkürzen und spätere Erweiterungen vereinfachen.

Bestehende Photovoltaik-Anlagen mit Plug-and-play-Speicher nachrüsten

Mit der neuen Venus G-Serie, deren einphasige Version Marstek im Dezember in Europa einführen will, lassen sich dagegen bestehende Photovoltaik-Anlagen um ein stapelbares Batteriespeichersystem erweitern. Das Gerät leistet 5 kW und hat eine Speicherkapazität von 5 bis 30 kWh. Für den Betrieb gibt es zwei Möglichkeiten. Weil die zwei MPP-Tracker bis zu 10 kW Solarstrom direkt aufnehmen können, lässt sich der bisherige Wechselrichter durch den Venus G ersetzen. Alternativ kann man auch sein bestehendes System behalten und den Venus G über seinen Wechselstrom-Eingang direkt neben dem vorhandenen Wechselrichter anschließen.

Die Umschaltung auf Notstrom erfolgt laut Hersteller in weniger als 10 ms. Das System entspricht der Schutzart IP65. Marstek Energy gewährt 10 Jahre Garantie. Die Markteinführung einer dreiphasigen Version der Plug-and-play-Speicher auf dem europäischen Markt ist für das erste Quartal 2027 geplant.

Marstek Energy stellt seine Neuheiten auf der Messe Sustainable Solutions am 2. und 3. Dezember auf dem Messegelände in Düsseldorf in Halle 14, Stand E3 aus.

Quelle: Marstek Energy | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH