Im Monitoringbericht 2026 beschäftigen sich das Bundeskartellamt und die Bundesnetzagentur mit den wettbewerblichen und regulatorischen Herausforderungen auf den Energiemärkten. Im Strommarkt muss genügend neue steuerbare Leistung entstehen, um wegfallende Kohlekraftwerke zu ersetzen.

Das Bundeskartellamt und die Bundesnetzagentur haben ihren gemeinsamen Monitoringbericht 2026 zu den Entwicklungen auf den deutschen Strom- und Gasmärkten veröffentlicht. Der Bericht analysiert die Daten des Jahres 2025 und berücksichtigt bereits relevante Entwicklungen aus dem Jahr 2026.

„Mit einem Plus von über 22 Prozent hat die Solarenergie witterungsbedingte Rückgänge bei Wind und Wasser bei der Stromerzeugung ausgeglichen. So steigt der Anteil der Erneuerbaren am rückläufigen Bruttostromverbrauch auf 55 Prozent. Dieses Tempo gilt es nun beizubehalten: Der kontinuierliche und kosteneffiziente Ausbau der Erneuerbaren, der Ausbau von leistungsfähigen Stromnetzen und der fortschreitende Smart-Meter Rollout bleiben eine zentrale Aufgabe“, sagt Klaus Müller, Präsident der Bundesnetzagentur.

Die Stromerzeugung in Deutschland verzeichnete im Jahr 2025 ein leichtes Plus: Mit 489,4 TWh lag die Gesamtmenge erzeugten Stroms um 2,1 Prozent über dem Niveau des Vorjahres. Hauptverantwortlich war dafür eine verstärkte Produktion von Strom aus Erdgaskraftwerken, die auf gesunkene Großhandelspreise für Erdgas zurückzuführen ist. Zudem trugen rückläufige Stromimporte sowie ein starkes Plus bei der Solarstromerzeugung aus Photovoltaik-Anlagen von 22 Prozent maßgeblich zu diesem Ergebnis bei. Auffallend ist auch der Kapazitätszuwachs bei großen Batteriespeichern, die inzwischen beim Zubau von steuerbaren Kraftwerken eine relevante Rolle spielen.

Konventionelle Kraftwerke bestimmen Strompreise

Die Stromgroßhandelspreise werden maßgeblich von den Kosten konventioneller Kraftwerke und der herrschenden Wettbewerbsintensität beeinflusst. Betrachtet man die Marktanteile der fünf größten Betreiber von steuerbaren Kraftwerken an den deutschlandweiten Stromerzeugungsmengen, hat die Wettbewerbsintensität 2025 leicht zugenommen. Ihre Marktanteile sind um knapp zwei Prozentpunkte auf 53 Prozent zurückgegangen.

„Damit die Stromgroßhandelspreise nicht aus dem Ruder laufen, müssen wir die Entwicklung der Wettbewerbsverhältnisse bei der steuerbaren Stromerzeugung im Auge behalten“, so Andreas Mundt, Präsident des Bundeskartellamtes. „Entscheidend sind zwei Punkte: Es müssen genügend neue steuerbare Kapazitäten entstehen, um wegfallende Kohlekraftwerke zu ersetzen. Und dieser Zubau sollte sich auf möglichst viele Anbieter verteilen. Auch die zahlreichen Projekte für große Batteriespeicher bieten die Chance, den Wettbewerb zu stärken. Batteriegroßspeicher können sich auch heute schon ohne Subventionen rechnen. Je mehr dieser Projekte zügig umgesetzt werden, desto stärker können sie dazu beitragen, die Stromgroßhandelspreise künftig zu dämpfen und zu stabilisieren.“

Entwicklung der Strompreise

Durchschnittliche Preise zum Stichtag 1. April 2026 (Entwicklung im Vergleich zum Vorjahr):

Strom für Haushaltskunden: 37,96 ct/kWh (Rückgang um rund fünf Prozent)

Strom für Gewerbekunden: 26,99 ct/kWh (Rückgang von rund sechs Prozent, bei beispielhafter Abnahme von 50 MWh/Jahr)

Strom für Industriekunden: 18,34 ct/kWh (bei beispielhafter Abnahme von 24 GWh/Jahr, ohne mögliche Vergünstigungen)

Der leichte Rückgang der Verbraucherpreise zum 1. April 2026 setzte sich anschließend nicht fort. Vielmehr steigen die Neukundenpreise seitdem an. Zukünftig dürfte sich diese Entwicklung wegen der gestiegenen Großhandelspreise noch verstärken.

„Die Strom- und Gaskunden reagieren heute sensibler auf Preisänderungen als früher und können in der Regel durch Lieferanten- oder Vertragswechsel Geld sparen“, erläutert Klaus Müller, Präsident der Bundesnetzagentur. So wechselten im Jahr 2025 mit rund 6,7 Millionen ähnlich viele Stromkunden ihren Lieferanten wie im Vorjahr. Bei den Gaskunden sank die Anzahl der Lieferantenwechsel hingegen um rund neun Prozent auf 2,1 Millionen.

Der Monitoringbericht 2026 zum Wettbewerb auf den Energiemärkten ist unter diesem Link zu finden.

Quelle: Bundesnetzagentur | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH