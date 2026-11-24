Seit März 2022 ist Klaus Müller Präsident der Bundesnetzagentur. Nun hat der Beirat der Behörde ihn für eine zweite Amtszeit vorgeschlagen.

Der Beirat bei der Bundesnetzagentur (BNetzA) hat der Bundesregierung vorgeschlagen, Klaus Müller für weitere fünf Jahre als Präsident der Behörde einzusetzen. „Klaus Müller hat als Präsident der BNetzA bewiesen, dass er auch mit herausfordernden Aufgaben mit Augenmaß und großer Fachkompetenz umgehen kann“, sagt Mark Helfrich MdB, Vorsitzender des Beirates. „Es sind solche Eigenschaften, die wir auch für die anstehende, gesetzlich notwendige Neuordnung der Netzentgeltsystematik im AgNes-Prozess brauchen.

Die Bundesnetzagentur (BNetzA) ist mit etwa 3.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine obere Bundesbehörde im Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWE). Sie unterliegt zudem in Teilen der Fachaufsicht des Bundesministeriums für Verkehr und des Bundesministeriums für Digitales und Staatsmodernisierung. Als oberste deutsche Regulierungsbehörde ist sie für die Aufrechterhaltung und Förderung des Wettbewerbs in den Netzmärkten Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen zuständig. Weitere Aufgaben im Bereich des Stromnetzausbaus sowie der maßgeblich von der EU stammenden Digitalregulierung einschließlich der Umsetzung des Artificial Intelligence Acts, sind im Laufe der Zeit hinzugekommen.

Laut Gesetz über die BNetzA wird der Präsident oder die Präsidentin auf Vorschlag des Beirates von der Bundesregierung benannt. Die Ernennung des Präsidenten oder der Präsidentin erfolgt durch den Bundespräsidenten. Der 55-jährige Klaus Müller ist Diplom-Volkswirt, war von 1998 bis 2000 Mitglied des Deutschen Bundestags, von 2000 bis 2005 Mitglied der Landesregierung Schleswig-Holstein, von 2005 bis 2006 Mitglied des schleswig-holsteinischen Landtages, von 2006 bis 2014 Vorstand der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen und von 2014 bis 2022 Vorstand des Verbraucherzentrale Bundesverbandes. Er ist seit März 2022 Präsident der Bundesnetzagentur.

Verbände begrüßen erneute Amtszeit für Klaus Müller

„Die BNetzA hatte noch nie zuvor so viele Befugnisse wie in seiner Amtszeit. Klaus Müller hat diese Machtfülle stets in sehr verantwortungsvoller Weise genutzt“, sagt Ursula Heinen-Esser, Präsidentin des Bundesverbands Erneuerbare Energie „Dass es nun weitere fünf Jahre Kontinuität an der Spitze der BNetzA geben wird, ist ein gutes und wichtiges Signal in unruhigen Zeiten.”

Auch der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) ist mit dem Vorschlag einverstanden, Klaus Müller für eine zweite Amtszeit als Präsident der Bundesnetzagentur zu benennen. „Wir gratulieren Klaus Müller. Hervorheben möchten wir seine stetige Diskussionsbereitschaft, auch wenn wir oft um tragfähige Lösungen gerungen haben“, sagt Kerstin Andreae, Vorsitzende der BDEW-Hauptgeschäftsführung.

Der Verband appelliert jedoch an die Bundesnetzagentur Bürokratie abzubauen und die Maßnahmen zu priorisieren, die einen erkennbaren Nutzen für das Energiesystem bieten und den sicheren Aus- und Umbau der Netzinfrastruktur auf dem Weg zur Klimaneutralität unterstützen. „Dafür braucht es eine klare Fokussierung, realistische Umsetzungsfristen und eine frühzeitige Einbindung der betroffenen Unternehmen“, so Andreae.

Quelle: BNetzA, BEE, BDEW | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH