Der Klimaverein Greenscout bietet nun auch Solarchecks für Eigenheime an. Die Dachprüfung und der Angebotscheck sind kostenlos und sollen mehr Transparenz in den privaten Photovoltaik-Markt bringen.

Künftig können auch Besitzer:innen von Einfamilien-, Doppel- und Reihenhäusern ihre Dächer und bereits vorliegende Photovoltaik-Angebote vom Greenscout e.V. kostenlos prüfen lassen. Mit dem Solarcheck für Eigenheime will der Klimaschutzverein zusätzliche Solarpotenziale erschließen und den Ausbau erneuerbarer Energien und die CO₂-Reduktion in Deutschland voranbringen.

Bislang konzentrierte sich der eingetragene Verein auf die Prüfung gewerblicher Dach- und Freiflächen für die Photovoltaik sowie die Beratung der Eigentümer und die Vermittlung geeigneter Solarprojekte an potenzielle Investoren. „Der gewerbliche Bereich mit unseren Modellen zur Dachpacht und Stromkostenersparnis entwickelt sich durch die zahlreichen täglichen Prüfungen sehr erfolgreich. Gleichzeitig erreichen unseren Verein immer mehr Anfragen von Eigenheimbesitzern, die ihr Dach für die umwelt- und klimafreundliche sowie wirtschaftliche Solarstromerzeugung nutzen möchten. Darauf reagieren wir nun mit der privaten Solar- und Angebotsprüfung“, sagt Sebastian Trautschold, Vorstandsvorsitzender von Greenscout.

Kostenloser Dach- und Angebotscheck für Photovoltaik-Projekte

Über die Website und die Mitglieder des Vereins erreichen den Greenscout e.V. zunehmend Anfragen privater Hauseigentümer, ob Photovoltaik auch für sie infrage kommt und worauf sie bei Angeboten achten müssen. Bei der Dachprüfung beurteilt ein Umsetzungspartner anhand von Fotos und Plänen oder bei einem Vor-Ort-Termin unter anderem die Dachfläche, die Ausrichtung, die Verschattung und den Dachzustand. Wer bereits ein Photovoltaik-Angebot erhalten hat, kann von den Experten von Greenscout prüfen lassen. Dabei geht es darum, ob wesentliche Leistungen enthalten und zu marktüblichen, realistischen Preisen kalkuliert sind: Etwa für Montage, Elektroarbeiten, ein gegebenenfalls notwendiger Zählerschrankumbau sowie verlässliche Angaben zu Garantien und Service. Auch Speicher, Wallbox oder Wärmepumpe können bei einer möglichen Anlagenprüfung und -planung für Photovoltaik-Anlagen berücksichtigt werden.

Dachpacht weiterhin nur für Gewerbeimmobilien, nicht für Eigenheime

Anders als bei gewerblichen Solarprojekten geht es bei Eigenheimen nicht um die Verpachtung der Dachfläche: Der Hauseigentümer erwirbt seine Photovoltaik-Anlage selbst. Auf Wunsch vermittelt der Greenscout e.V. ein Angebot eines erfahrenen Umsetzungspartners. Der Vertrag über die Lieferung und die Montage der Solaranlage kommt dann direkt mit dem ausführenden Fachbetrieb zustande. Die Dachprüfung und der Angebots-Check sind unverbindlich und auch ohne Vereinsmitgliedschaft kostenlos.

„Eine Photovoltaik-Anlage muss immer individuell zum Gebäude und zum Stromverbrauch passen. Nicht jedes Dach eignet sich für Photovoltaik. Und nicht jede Solaranlage rechnet sich. Deshalb prüfen wir kritisch, was bei der jeweiligen Immobilie technisch möglich und wirtschaftlich sinnvoll ist. Wenn wir dadurch zusätzliche Solaranlagen auf private Dächer bringen, profitieren die Eigentümer und das Klima“, sagt Trautschold.

Zum Solarcheck von Greenscout gelangen Eigenheim-Besitzer:innen über diesen Link.

Quelle: Greenscout | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH