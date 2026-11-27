Stadtwerke, Wärmenetzbetreibende, Kommunen und Planungsbüros stehen vor der Aufgabe, die Wärmeversorgung in Deutschland Schritt für Schritt treibhausgasneutral auszurichten. Orientierung über geeignete Werkzeuge und Maßnahmen zur Wärmenetztransformation bietet die im Projekt PlaWaTT entwickelte Online-Plattform.

Die Zahl verfügbarer Konzepte, Methoden und Softwarelösungen für die kommunale Wärmeplanung wächst kontinuierlich. Daher haben das Fraunhofer-Institut für Umwelt-, Sicherheits- und Energietechnik Umsicht und das Stadtwerkenetzwerk Arbeitsgemeinschaft für sparsame Energie- und Wasserverwendung (ASEW) im Projekt PlaWaTT Werkzeuge und Maßnahmen zur Wärmenetztransformation systematisch charakterisiert und aufbereitet. Das soll helfen, aus der Vielzahl verfügbarer Werkzeuge und Maßnahmen die passenden Lösungen auszuwählen.

„Wer heute Wärmeplanung betreibt, steht vor einer großen Bandbreite an Lösungsansätzen und Softwareangeboten. Die Herausforderung besteht häufig nicht darin, überhaupt Instrumente zu finden, sondern die passenden Werkzeuge für die jeweilige Fragestellung auszuwählen“, sagt Christoph Goetschkes, der das Projekt PlaWaTT auf Seiten des Fraunhofer Umsicht leitet.

Die Ergebnisse stehen nun über eine Online-Plattform zur Verfügung. Sie soll als zentrale Anlaufstelle für Informationen zur Wärmeplanung dienen und Kommunen unterstützen, geeignete Werkzeuge und Maßnahmen für ihre individuellen Herausforderungen zu identifizieren. Die Plattform bündelt Informationen macht verfügbare Methoden und Werkzeuge systematisch vergleichbar. Nutzende erhalten Zugang zu Steckbriefen, Hintergrundinformationen und Bewertungskriterien, die eine fundierte Auswahl unterstützen. Dabei werden unter anderem Praxisrelevanz, Anwendungsfreundlichkeit und Einsatzmöglichkeiten betrachtet. „Gerade für Kommunen und Stadtwerke ist es wichtig, schnell einschätzen zu können, welche Werkzeuge beispielsweise zu den jeweiligen Planungsphasen passen. Die Plattform bietet hierfür eine Orientierungshilfe und erleichtert den Zugang zu vorhandenem Wissen und Praxiserfahrungen“, sagt Lea Gallé, Teamleiterin Wärmewende bei der ASEW.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf dem Wissenstransfer zwischen Forschung und Praxis. Fachleute aus Stadtwerken, Kommunen und Verbänden haben das Vorhaben über die gesamte Projektlaufzeit hinweg begleitet. Ihre Erfahrungen und Anforderungen flossen kontinuierlich in die Entwicklung der Plattform ein.

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz fördert das Projekt „PlaWaTT – Plattform für Wärmetransformations-Tools und Maßnahmen: Bewertung und Charakterisierung von Konzepten und Werkzeugen für die Dekarbonisierung des Wärmesektors“ im Rahmen des 7. Energieforschungsprogramms.

Die PlaWaTT–Plattform ist unter diesem Link zu finden.

Quelle: Fraunhofer Umsicht | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH