Der österreichische Photovoltaik-Innovationsaward zeichnet Projekte aus, die Photovoltaik innovativ im Bauwesen, im Verkehr oder in der Landwirtschaft einsetzen. Die fünfte Ausgabe des Preises hat das Hochhaus DC Tower 2 gewonnen.

Die Österreichische Technologieplattform Photovoltaik (TPPV) hat den 5. Österreichischen Photovoltaik-Innovationsaward vergeben. Aus rund 60 Einreichungen kürte eine internationale Fachjury unter dem Motto „Synergieeffekte durch Photovoltaik“ elf Nominierte und schließlich drei Siegerprojekte. Mit dem Preis zeichnet die TPPV solche Projekte aus, die Photovoltaik innovativ mit bestehenden Strukturen und Nutzungen. Das kann in Form der bauwerksintegrierten Photovoltaik (BIPV), in der Verkehrsinfrastruktur oder inn der Landwirtschaft sein. Die Projekte zeigen, wie vielseitig man die Photovoltaik einsetzen kann. Die Jury hat dabei das energetische Gesamtkonzept, die architektonische Qualität, Umweltverträglichkeit, Kosteneffizienz, Kommunikation und den Österreich-Bezug bewertet. Unterstützt wird der Innovationsaward vom österreichischen Klima- und Energiefonds.

„Längst geht es nicht mehr nur um die Stromerzeugung, sondern um den zusätzlichen Mehrwert, den Photovoltaik für Umwelt, Wirtschaft und Gesellschaft bringt. Mit dem Innovationsaward holen wir jene Ideen vor den Vorhang, die zeigen, wie unsere Energiezukunft schon heute gestaltet wird“, sagt Hubert Fechner, Obmann der TPPV.

1. Platz: Elektro SAW & Vollstrom

Beim 175 Meter hohen DC Tower 2 hat man die ursprünglich vorgesehenen Glaselemente der Fassade durch 3.106 PV-Module aus Sicherheitsglas mit integrierten Solarzellen ersetzt. Das Projekt zeigt beispielhaft, wie man Photovoltaik im Hochhausbau nutzen kann und damit neue Möglichkeiten für die Stromerzeugung im dicht bebauten urbanen Raum eröffnet.

2. Platz: Energiepark Bruck/Leitha GmbH

Solvinum verbindet Weinbau mit Sonnenstromerzeugung: Durch die gezielte Platzierung der PV-Modulstützen in jeder zweiten Rebzeile bleibt die landwirtschaftliche Nutzung uneingeschränkt möglich. Gleichzeitig spenden die Solarmodule Schatten und reduzieren die Verdunstung, eine innovative Anpassung, um den Herausforderungen des Klimawandels im Weinbau zu begegnen.

3. Platz: Bollinger+Grohmann

Das öffentlich zugängliche Multifunktionssportfeld am Pier 22 auf der Wiener Donauinsel verbindet Sport- und Freizeitnutzung mit Photovoltaik. Das Projekt zeigt, wie sich öffentliche Flächen durch die Integration von PV-Modulen mehrfach nutzen lassen und man dabei Stromerzeugung mit dem zunehmend wichtigen Bedarf an Beschattung verbinden kann.

Mit dem Innovationsaward will die TPPV unterstreichen, welche Schlüsselrolle die Mehrfachnutzung bestehender Flächen und Infrastrukturen einnimmt. „Die prämierten Projekte sollen als Vorbilder dienen und zeigen, was möglich ist, wenn unterschiedliche Disziplinen zusammenarbeiten. So entstehen Lösungen, die verschiedene Anforderungen vereinen, Photovoltaik von Anfang an mitdenken und Impulse für weitere Innovationen setzen“, so Fechner.

Quelle: Photovoltaic & Battery Austria | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH