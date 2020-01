Der Lebensmittel-Discounter Lidl lässt in den Niederlanden seine erste Filiale ausschließlich mit Solarstrom versorgen. Dafür hat der Münchener Dienstleister BayWa zwei große Photovoltaikanlagen gebaut.

Das deutsche Handelsunternehmen Lidl setzt auf Photovoltaik, um seinen erste Filiale ausschließlich mit regenerativen Energien zu versorgen. Dafür ist die deutsche BayWa mit an Bord. Wie die Münchener mitteilten, befindet sich der Supermarkt am Standort Woerden in den Niederlanden. Das Konzept „Lidl Zero“ dort habe mehrere Komponenten. Es gehe dabei um den Einsatz innovativer Klimatechnik und Produktkühlung, der Stromerzeugung durch Photovoltaik sowie die Installation von Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge.

„Zentrales Ziel von Lidl Zero war es, dass 100 Prozent des jährlichen Energieverbrauchs der Pilot-Filiale in Woerden mit lokal erzeugter, erneuerbarer Energie gedeckt werden kann“, sagt Arnold Baas von Lidl Niederlande.. „Dieses Vorhaben haben wir in Zusammenarbeit mit BayWa r.e. realisiert, die für die Konzeption und Installation der Solarstromanlage mit 1.766 Hochleistungs-Photovoltaikmodulen verantwortlich waren.“

Christof Thannbichler, Geschäftsführer der BayWa r.e. Power Solutions GmbH, erklärt: „Um das ganze Jahr genügend Solarstrom zur Deckung des Energiebedarfs der Filiale zu erzeugen, haben wir zunächst eine umfangreiche Machbarkeitsstudie durchgeführt.“

Lidl setzt auf Photovoltaik mit zwei Anlagen

Unter Berücksichtigung aller standortspezifischen Gegebenheiten hat sich BayWa für den Bau von zwei Anlagen entschieden. Eine Photovoltaikanlage mit 290 Kilowatt Spitzenleistung steht auf dem Dach der Lidl-Filiale selbst zur Verfügung. Ein weiteres Solarkraftwerk mit 275 Kilowatt Spitzenleistung arbeitet auf einer Carport-Struktur zur Überdachung von 88 Fahrzeugstellplätzen. Bestandteil des Konzeptes war ebenfalls die Installation einer DC-Schnellladestation für Elektrofahrzeuge.

BayWa hat für beide Konstruktionen das hauseigene PV-Montagesystem „novotegra“ installiert. Die Firma blickt auf eine langjährige Partnerschaft mit Lidl zurück. Für das Handelsunternehmen habe es bereits zahlreiche Energieprojekte wie Batteriespeichersysteme, Carports und Ladeinfrastruktur für Elektroautos in mehr als zehn europäischen Ländern realisiert.

16.1.2020 | Quelle: BayWa re| solarserver.de

