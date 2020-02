Der EnergyManager X von Solarwatt erhält den German Design Award 2020 in der Kategorie „Excellent Product Design – Energy“.

Der EnergyManager X von Solarwatt erhält den German Design Award 2020 in der Kategorie „Excellent Product Design – Energy“.

Die Schaltzentrale der Photovoltaik-Anlage ermöglicht die Steuerung der Energieflüsse im Haushalt. Die international besetzte Jury hat den German Design Award für Solarwatt wegen der klaren und modernen Optik des Energiemanagers verliehen.

Für Geschäftsführer Detlef Neuhaus gehören Design und Funktionalität bei der Entwicklung neuer Solarwatt-Produkte untrennbar zusammen: „Wenn wir Produkte entwerfen, spielt nicht nur der reine Nutzwert eine Rolle, sondern auch die Ästhetik und besonders die Handhabung. Der EnergyManager X hilft den Nutzern bares Geld zu sparen, ist einfach zu steuern und sieht sogar noch richtig sexy aus – eine echte Win-win-win-Situation.“

Smarte Kommandozentrale des Photovoltaik-Systems

Der EnergyManager X von Solarwatt erfasst die Stromflüsse im Haushalt und sorgt dafür, dass der Haushalt möglichst viel des per Solaranlage erzeugten Stroms in den eigenen vier Wänden verbraucht. Er schaltet Haushaltsgeräte bevorzugt dann ein, wenn Sonnenstrom zur Verfügung steht. Auch das effiziente Laden eines Elektrofahrzeugs kann der EnergyManager X übernehmen. Seine Besitzer können ihn per Smartphone, Tablet oder Computer steuern.

Kooperation mit Stadtwerken

Auch bei Kooperationen von Solarwatt mit Stadtwerken nimmt der EnergyManager eine Schlüsselrolle ein. Über das Software-Portal des EnergyManagers haben die Energieversorger die Möglichkeit, den Kontakt zum Kunden zu halten. Sie können ihm beispielsweise gezielte Service-Tips geben oder Marketing-Maßnahmen über den enthaltenen Newsfeed einspielen. „Wir passen das Look and Feel des EnergyManagers auf Wunsch gerne exakt an die Bedürfnisse unserer Kooperationspartner an“, sagt Solarwatt-Vertriebsleiter Felix Bräuer. Die Möglichkeiten, die der EnergyManager für Energieversorger bietet, zeigt Solarwatt in dieser Woche auf der E-world 2020 in Essen.

10.2.2020 | Quelle: Solarwatt | solarserver.de

© EEM Energy & Environment Media GmbH