Wärmepumpe steigert Effizienz vom Solarheizwerk

Eine in ein dänisches Solarheizwerk integrierte Großwärmepumpe soll die Effizienz der Solarthermie im Fernwärmenetz steigern.

Aalborg CSP A/S, ein dänischer Spezialist für erneuerbare Energien, Solarwärmesysteme und Speicher, liefert ein schlüsselfertiges, kundenspezifisches elektrisches Wärmepumpensystems mit 2,5 MW Leistung für ein dänisches Fernwärmenetz in Zentraljütland. Das Wärmepumpensystem wird in ein bestehendes Solarheizwerk mit 4,5 MW Leistung integriert, um die Effizienz vom Solarheizwerk zu steigern. In der dänischen Fernwärmeindustrie haben laut sich Aalborg CSP große elektrische Luft-Wasser-Wärmepumpen bewährt.

„Bei unserem Fernwärmenetz liegt das Hauptaugenmerk darauf, unseren Verbrauchern eine kostengünstige und preisstabile Wärmeversorgung zu gewährleisten. Unsere Energieerzeugung basiert heute auf Erdgas, das mit Sonnenwärme ergänzt wird. Durch die Integration eines Wärmepumpensystems in unsere Versorgung können wir die Energiekosten senken, indem wir den Gasverbrauch senken und die Energieerzeugung flexibler gestalten. Wir können Strom und Wärme mit Gas erzeugen, wenn der Strompreis hoch ist, während wir Strom für die Wärmepumpe verwenden können, wenn der Preis niedrig ist, und so dazu beitragen, das Netz auszugleichen. Darüber hinaus bietet diese Flexibilität unseren Verbrauchern eine energieoptimale und nachhaltige Heizung “, sagt Jan Hoberg Oestergaard, Vorsitzender des Fernwärmewerkes in Oerum.

Besserer Wirkungsgrad der Wärmepumpe

Die Wärmepumpe hilft dabei, die Temperatur in dem Solarheizwerk während Monaten mit der geringsten Sonneneinstrahlung zu optimieren, wodurch der Gesamtwirkungsgrad des Solarkollektorfeldes vergrößert wird und die Effizienz vom Solarheizwerk steigt. „Gleichzeitig wird die Energie aus dem Solarheizwerk dazu beitragen, den Wirkungsgrad der Wärmepumpe in den Zeiträumen zu verbessern, in denen sie den größten Wert für den Gesamtwirkungsgrad hat “, sagt Per Aasted, Vertriebs- und Projektingenieur bei Aalborg CSP.

Mit einer Leistung von 2,5 MW bei 5 °C kann die Anlage jährlich etwa 10.000 MWh Wärme liefern. In Kombination mit der Solarwärme des bestehenden Solarheizwerkes macht das rund 93 Prozent des Wärmeverbrauchs der Kunden des Fernwärmenetzes aus. Damit bietet das integrierte Wärmepumpensystem nicht nur eine kostengünstige Lösung für die Wärmeerzeugung, sondern verhindert auch die Emission von mindestens 1.580 Tonnen CO2 pro Jahr.

24.02.2020 | Quelle: Aalborg CSP | solarserver.de © EEM Energy & Environment Media GmbH