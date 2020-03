Rekord PERC-Solarzelle für Standard-Fertigungsanlagen

Dem chinesischen Photovoltaik-Hersteller Trina Solar ist es gelungen, eine 23,4 % PERC-Solarzelle herzustellen. Der vom Hamelner ISFH bestätigte Wirkungsgrad soll der höchste sein, der je für eine solche Industriezelle gemessen wurde.

Trina Solar, ein Anbieter von integrierten Photovoltaik-Modulen und intelligenten Energielösungen, gab heute bekannt, dass sein State Key Laboratory (SKL) für PV-Wissenschaft und -Technologie (PVST) eine Rekord PERC-Solarzelle ausschließlich unter Verwendung von Standardfertigungsanlagen hergestellt hat. Nach Angaben des Unternehmens ist der Wirkungsgrad von 23,4 % der höchste Wirkungsgrad, den ein nach ISO / IEC 17025 zertifiziertes Kalibrierungslabor für eine solche Industriezelle bestätigt hat.

„Die Fortschritte bei der Herstellung von PERC-Zellen sind in der gesamten Photovoltaik-Branche weiterhin sehr schnell“, sagt Zhiqiang Feng, Vizepräsident von Trina Solar und Direktor von SKL. Yang Yang, der Direktor der PERC-Forschungsgruppe bei SKL, fügt hinzu: „Unser Ziel ist es, Prozesse zu entwickeln, die wir auf die Produktion übertragen können. Deshalb haben wir uns entschlossen, solche PERC-Zellen ausschließlich auf Geräten herzustellen, die Teil der Standardfertigungslinien sind wie zum Beispiel der Metallisierung mit Standard-Siebdruckern “.

Messung am ISFH

Die Rekord PERC-Solarzelle hat eine Fläche von 252 Quadratzentimetern. Außerdem ist die Solarzelle bifacial und verfügt über 9 Sammelschienen wie in vielen Trina Solar PV-Modulen. Die Zelle wurde am ISFH CalTeC in Deutschland unter Vollflächenbeleuchtung (unter Berücksichtigung der Vollfrontmetallisierung) auf einem Messingfutter kalibriert, das den gesamten hinteren Bereich berührte. Der einzige Unterschied zur Massenproduktion besteht in der Abscheidung der Antireflexionsbeschichtung. Dabei stellten die Forscher die Parameter so ein, dass damit die Zelle während der Kalibrierung in Luft die gleichen Lichteinfangeigenschaften aufweist wie die Zelle bei Einkapselung in ein Modul.

Der wissenschaftliche Leiter von Trina Solar, Pietro P. Altermatt, erklärt: „Jeder Weltrekord bezieht sich auf eine bestimmte Kategorie wie „Laborzelle“ oder „Gussmaterial“. Es gibt keine genau definierte Kategorie „Industriezelle“, da sich Geräte in der Massenproduktion im Laufe der Zeit weiterentwickeln. Und es ist schwierig, genau nachzuweisen, wie die gemeldete Zelle verarbeitet wurde. Manchmal werden höhere PERC-Zellwirkungsgrade angekündigt, ohne jedoch Angaben zur Metallisierung oder zur Verwendung passivierender Kontakte zu machen. Dies macht es schwierig, die Fortschritte auf diesem Gebiet zu bewerten.“

10.3.2020 | Quelle: Trina Solar | solarserver.de © EEM Energy & Environment Media GmbH