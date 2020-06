Intersolar: Virtuelle Solar Events statt Messebesuch

Einige Firmen nutzen den für die Intersolar eingeplanten Zeitraum für virtuelle Solar Events. Sie präsentieren neue Produkte auf virtuellen Messeständen, laden zu hochkarätig besetzten Webinaren ein gewähren sogar einen Messerabatt.

Übermorgen sollte die Intersolar 2020 beginnen. Doch die Corona-Pandemie hat Großveranstaltungen wie diese verhindert. Einige Firmen wollen aber dennoch diese Woche mit virtuellen Solar Events ein wenig für ein Messe-Gefühl sorgen.

Sungrow: Start schon heute

Bei Sungrow startet die Smart Energy Virtual Show schon heute. Das Unternehmen bietet von Montag bis Freitag diese Woche eine Reihe von Webinaren zu neuen Produkten und der Marktentwicklung an. Das Programm und das Teilnahmeformular sind hier zu finden.

SolarEdge: Vorträge von internationalen PV-Experten

Besonders breit hat SolarEdge das Programm seines virtuellen Solar Events aufgestellt. Das Unternehmen präsentiert am 16. und 17. Juni einen virtuellen Rundgang über seinen Messestand mit einer Präsentation der Neuheiten. Außerdem hat das Unternehmen eine Reihe von Vorträgen mit Photovoltaik-Experten aus aller Welt organisiert. So spricht Volker Volker Quaschning von der Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTW) Berlin zum Thema „So funktioniert die Energiewende! Warum Sektorkopplung das Gebot der Stunde ist“. Michael Schmela, Leitender Berater & Head of Intelligence SolarPower Europe, ist am 17. Juni der Hauptredner referiert zum Thema „Wie können wir bis 2050 100 % erneuerbare Energien in der Europa erreichen“ und Paolo Rocco Viscontini, Präsident von Italia Solare, hält einen Vortrag zum Thema „Wie der italienische Solarmarkt nach dem Corona Lockdown aufsteigen wird“.

Das vollständige Programm des virtuellen Solar Events ist unter dem nebenstehenden Link zu finden. Dort kann man sich auch direkt anmelden.

Valentin Software: Produktneuheiten

Auch Valentin Software nutzt die Tage für Live-Events und stellt Donnerstag Neuerungen der aktuellen PV*SOL-Versionen vor. Freitag folgt eine Vorstellung von T*SOL und GeoT*SOL. Außerdem veröffentlicht das Unternehmen neue Tutorial-Videos und auch ein Messerabatt für die Produkte fehlt nicht.

EnBW: Buntes Webinar-Programm

EnBW präsentiert vom 17. bis 19. Juni den digitalen Messestand SolarEnBWorld. Auf der digitalen Plattform erwarten die Besucher vielfältige Lösungen für Sonnenenergie aus einer Hand und ein buntes Webinar-Programm mit Angeboten von SENEC, ChargeHere, Netze BW oder Energybase. Darunter der Digital Showroom mit Informationen zu den Kooperationsmodellen von EnBW. Am 18. Juni um 11 Uhr beginnt das Webinar „Photovoltaikanlagen: Was ist bei Steuern zu beachten“ mit dem Photovoltaik-Experten Thomas Seltmann. Er stellt wichtige Regelungen vor und verrät mit welchen Tricks man die Rendite der PV-Anlage maximieren kann. Außerdem erklärt er, wie man mit der PV-Anlage Steuern sparen kann und was das alles mit der Amortisierung der Anlage auf sich hat.

Solar-Log: Virtueller Messestand mit Gewinnspiel

Bei Solar-Log ist der virtuelle Messestand ohne Anmeldung direkt zugänglich. Dort gibt es neben der Produktpräsentation auch ein Gewinnspiel.

WIASS: The smarter W

Bei der Wirtschafts-Assekuranz Makler GmbH (WIASS) startet das virtuelle Solar Event „The smarter W“ die ganze Woche zwischen 09:00 und 17:00 mit folgenden Themen:

Was passiert, wenn die PV-Module beim Abladen an der Baustelle vom LKW fallen? Wer ersetzt den Schaden?

Ohne ersichtliche Ursache von außen stellt der Wechselrichter seinen Dienst ein. Wer ersetzt den Schaden?

Als O & M übersehen, dass die PV-Anlage nicht produziert. Wer ersetzt den entstandenen Ertragsausfall?

Und auch die Global Solar Market Outlook Launch Conference, die im Rahmen der Smarter E stattfinden sollte, geht nun vom 16. Bis 18. Juni als Online-Event an den Start.

Der chinesische Wechselrichter-Hersteller Huawei hat sein virtuelles Solar Event bereits am vergangenen Freitag durchgeführt.

15.6.2020