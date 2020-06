TÜV NORD zertifiziert die weltweit größte Offshore-Windenergieanlage. Bis zu 15 Megawatt Leistung, 222 Meter Rotordurchmesser – die neuste Turbine von Siemens Gamesa wird Maßstäbe setzen. Sie soll 2024 marktreif sein.

Nachdem TÜV NORD bereits mit verschiedenen Vorgängermodellen betraut war, werden die Windenergieexperten nun auch die weltweit größte Offshore-Windenergieanlage, die SG 14-222 DD auf dem Weg zur Marktreife begleiten. Sie sind mit der Zertifizierung nach dem international anerkannten IECRE-Schema OD 501 beauftragt. Zusammen mit OD 502 ist das Schema insbesondere für die hochkomplexe Zertifizierung von Offshore-Projekten geeignet.

Gewappnet für extreme Umweltbedingungen

Für die SG 14-222 DD übernimmt TÜV NORD die Zertifizierung des Prototyps, der 2021 fertiggestellt sein soll. Zudem die Typenzertifizierung, welche im Vorfeld der Serienproduktion ansteht. Im Vordergrund steht das Gesamtkonzept der Windenergieanlage. Die TÜV NORD-Experten prüfen die Auslegung der Anlage für die gesamte Entwurfslebensdauer. Diese beträgt bei der SG 14-222 DD 25 Jahre. Dabei bewerten sie die komplette Anlage von den Rotorblättern über die Gondel bis zum Turmfuß. Ebenso fließt die Qualität entlang der Lieferkette und ein ausführliches Testprogramm in die Bewertung mit ein. Dabei beziehen die Experten auch die extremen Bedingungen mit ein, denen eine Windenergieanlage auf offenem Meer ausgesetzt ist. Denn auch bei hoher Salzbelastung, Sturmfluten und Orkanböen muss die Anlage sicher sein. So wird für die SG 14-222 DD etwa die so genannte „Taifun-Klasse“ geprüft, die vor allem für den Einsatz in Japan und Taiwan gefordert ist.

Der neue Superlativ von Siemens Gamesa

Die Windturbine SG 14-222 DD von Siemens Gamesa wird in vielerlei Hinsicht Rekorde brechen. Denn die Nennleistung der direkt angetriebenen Windenergieanlage soll mehr als 14 Megawatt betragen, was sich per Power-Boost-Funktion sogar auf bis zu 15 Megawatt steigert. Jeweils 108 Meter messen Rotorblätter, der Rotordurchmesser liegt bei 222 Metern. Dank der gigantischen Ausmaße und Leistung spart die Turbine in nur 25 Jahren etwa 1,4 Millionen Tonnen CO2-Emmissionen ein im Vergleich zur Stromerzeugung durch Kohle. Somit kann eine einzige Windenergieanlage dieses Typs rund 18.000 durchschnittliche europäische Haushalte jährlich mit Elektrizität versorgen. Marktreife soll die weltweit größte Offshore-Windenergieanlage im Jahr 2024 erlangen.

Bereits jetzt liegen Siemens Gamesa Aufträge über den Einsatz der Turbine in drei Offshore-Windprojekten auf drei Kontinenten vor. Das von Northland Power und Yushan Energy geplante 300-MW-Projekt „Hai Long“ in Taiwan, das von innogy geplante 1.400-MW-Projekt „Sofia“ in Großbritannien und das von Dominion Energy geplante 2.640-MW-Offshore-Windprojekt „Coastal Virginia Offshore Wind“ in den USA.

30.6.2020 | Quelle: TÜV Nord | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH