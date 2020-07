REC ProPortal: Neues Portal für Photovoltaik-Installateure von REC

Mit einem neuen Service-Portal bietet die REC Group ihren zertifizierten Installateuren Informationen und Support in sechs Sprachen.

Die REC Group hat für den 2. Juli die Einführung des REC ProPortals angekündigt. Als zentrale Anlaufstelle konzipiert, gibt das neue REC ProPortal den von REC zertifizierten Installateuren die Möglichkeit, ihre täglichen Geschäftsabläufe zu vereinfachen und stets über Neuigkeiten zu REC Produkten informiert zu bleiben. Darüber hinaus bietet das Portal auch ein REC Lead Management System, das die Kontaktaufnahme mit Interessenten ermöglicht und Installateuren hilft ihre Umsätze zu steigern. Damit soll das REC ProPortal ein weiterer Baustein in der guten Zusammenarbeit zwischen REC und Solarfachleuten sein.

Die Bestandteile des neuen Portals sind:

Das REC Lead Management unterstützt REC Installateure ihre Geschäftszahlen zu verbessern. Geschäftskontakte, die aus RECs B2C Marketingaktivitäten entstehen, werden direkt an die Installateure vor Ort weitergeleitet.

Die REC ProTrust-Garantie ist exklusiv für die REC Certified Solar Professionals erhältlich und über das Portal abrufbar.

Das REC ProPortal ist in sechs Sprachen auf Englisch, Deutsch, Spanisch, Französisch, Italienisch und Polnisch verfügbar.

Der Installer-Locator ermöglicht Endkunden das Suchen und Finden von zertifizierten REC Installationsbetrieben und den Direktkontakt über die REC Webseite.

Maßgeschneidert und angepasst für die globalen REC-Standorte, sind lokalisierte Inhalte auf dem Portal abrufbar.

Die Bibliothek auf dem Portal stellt aktuelle Produktinformationen, Datenblätter, Verkaufsinformationen und vieles mehr zum Download zur Verfügung

Zudem werden Schulungsmöglichkeiten und -termine für die kontinuierliche Fortbildung angeboten.

Webinare zur Einführung

Am 1. Juli 2020 werden drei Webinare stattfinden, in denen REC-Experten aus den Regionen Asien-Pazifik, Amerika sowie EMEA das neue Portal vorstellen. In den Sitzungen erhalten Installateure alle Informationen, die sie benötigen, um ihr Geschäft mit Unterstützung des neuen Portals auszubauen. Gleichzeitig erhalten die Teilnehmer Einblicke in die verschiedenen Funktionen des Portals. Darüber hinaus wird es auch die Möglichkeit geben, Fragen einzureichen. Die Registrierung für die jeweiligen Webinare ist über den Link für den entsprechenden Standort möglich: Asien-Pazifik, EMEA, Amerika.

Cemil Seber, Vice President, Global Marketing & Product Management der REC Group, betont: „In vielerlei Hinsicht sind unsere Installateure und Partner das Gesicht von REC. Wir verlassen uns auf sie und ihre Fähigkeiten, um unsere Solarmodule auf die bestmögliche Weise zu installieren. Deshalb sind wir stets bestrebt, unseren Installateuren modernste Unterstützung zur Verfügung zu stellen, um ihre Arbeit zu erleichtern. Gleichzeitig wollen wir mit ihnen wachsen. In der Solarindustrie ist REC ein Synonym für „Solar’s Most Trusted“, wenn es um herausragende Technologie, aber auch um Kundenbeziehungen geht. Wir setzen auf diesen Erfolg und werden unsere Kunden und Verbraucher stets bestärken grüne Energie zu nutzen“.

Der Start des REC ProPortals fällt mit dem kürzlich eröffneten virtuellen Intersolar-Stand von REC zusammen. Auf dem Stand werden REC Produkte, wie das Hochleistungssolarmodul REC Alpha und Services und Tools für Installateure einer lebendigen digitalen Ausstellung präsentiert.

1.7.2020 | Quelle: REC Group | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH