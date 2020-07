Ecosia: Beteiligung am Photovoltaik-Solarpark Rottenbach von Naturstrom

Die Ecosia GmbH, Anbieterin der gleichnamigen nachhaltigen Suchmaschine, kooperiert bei der Vergrößerung ihres Erneuerbare-Energien-Portfolios mit der Naturstrom AG. Das Internetunternehmen beteiligt sich dafür am Solarpark Rottenbach, dem bis dato größten Photovoltaik-Projekt des Öko-Energieversorgers.

Der an der bayerisch-thüringischen Landesgrenze gelegene Photovoltaik-Solarpark Rottenbach ist mit gut 13 MW Leistung das bislang größte Solarprojekt des Öko-Energieversorgers Naturstrom AG. Ein Teil des erzeugten Stroms wird zudem ohne EEG-Förderung direkt an die eigenen Kundinnen und Kunden geliefert. Nun kommt das nächste Kapitel in der Geschichte des Projektes hinzu. Die Ecosia GmbH, das Unternehmen hinter der gleichnamigen ökologischen Internet-Suchmaschine, wird Teil der Betreibergesellschaft des Parks. Mit der Beteiligung am Photovoltaik-Solarpark Rottenbach vergrößert das Unternehmen sein Investment in die Ökostromerzeugung deutlich. Ecosia will so einen Beitrag zum schnellen Ausbau der Erneuerbaren Energien leisten. Zudem übernimmt es Verantwortung für den Stop des Klimawandels auch jenseits der eigenen Geschäftsaktivitäten.

Die Beteiligung am Photovoltaik-Solarpark Rottenbach ist das bisher größte Solarstrom-Engagement von Ecosia. So trägt das Unternehmen nicht nur über die Baumpflanzungen, die aus den Werbeeinnahmen der ökologischen Suchmaschine finanziert werden, zum Klimaschutz bei.

Wolfgang Oels, COO von Ecosia, erläutert: „Vor uns liegt die größte wirtschaftliche und gesellschaftliche Transformation in der Geschichte der Menschheit. Für Pioniere können da bloße ‚Klimaneutralität‘ und nur ‚100 Prozent Erneuerbare Energie‘ nicht genug sein. Seit 2018 produzieren unsere eigenen Solaranlagen so viel Strom, dass wir auch den Ökostrombedarf unserer Zulieferer abdecken. Wir freuen uns sehr über die Möglichkeit, gemeinsam mit Naturstrom über die bisherigen 100 Prozent hinaus zu gehen und doppelt so viel erneuerbaren Strom erzeugen, wie unsere Lieferkette eigentlich benötigt. Jede Suche auf Ecosia unterstützt die Energiewende in Deutschland. Wir hoffen, andere Pioniere zu inspirieren, auch über 100 Prozent hinauszugehen.” Rechnerisch erzeugt Ecosia mit der Beteiligung am Photovoltaik-Solarpark Rottenbach nun 200 Prozent des für den Betrieb der ökologischen Suchmaschine nötigen Strombedarfs aus eigenen Anlagen.

7.7.2020 | Quelle: Naturstrom | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH