Photovoltaik-Branche trifft sich zum Open-Air-Netzwerktreffen in Berlin

Der Konferenz-Veranstalter Conexio ergänzt das Forum Neue Energiewelt, das dieses Jahr digital stattfinden muss, um ein Open-Air-Netzwerktreffen am 24. und 25. September in Berlin und ermöglicht damit wieder einen persönlichen Kontakt in der Photovoltaik-Branche.

Bewährte Veranstaltungen der Photovoltaik-Branche müssen aufgrund der Einschränkungen durch Covid19 reihenweise ausfallen oder ins Internet verlegt werden. Die logische Folge: Der persönliche Kontakt bleibt auf der Strecke, auch eingefleischte NetzwerkerInnen praktizieren „social distancing“ und leiden unter Entzug. Der Veranstalter Conexio hat nun aber einen Weg gefunden unter Beachtung der gebotenen Hygienevorschriften ein Treffen mit persönlichen Kontakten zu ermöglichen. Als Ergänzung zum Forum Neue Energiewelt im November, das digital stattfinden muss, findet in der nächsten Woche am 24. und 25. September in Berlin ein Das Open-Air-Netzwerktreffen, statt.

Conexio hat für das Netzwerktreffen ein großflächiges Areal in Berlin „kapern“ können und führt dort den ersten Teil des diesjährigen Forums Neue Energiewelt als Open-Air-Netzwerktreffen durch. Keynotes mit interaktiven Elementen laden ein zu einem entspannten persönlichen Austausch in gemütlicher Atmosphäre ein. Natürlich mit einem ausgefeilten, eigenen Hygienekonzept. Denn vor Ort im Festsaal Kreuzberg können coronakonform gut 350 Personen teilnehmen und am Ende der Veranstaltung alle auch wohlbehalten und gesund wieder nach Hause fahren. Und on top gibt es für die Teilnehmer*Innen des Netzwerktreffens die persönlichen Zugangsdaten für das digitale Forum Neue Energiewelt im November inklusive, das am bewährten Termin stattfinden wird und bei dem der fachliche Austausch und die Vorträge im Vordergrund stehen werden.

„Das Open-Air-Netzwerktreffen ist eine gute Gelegenheit, die Entzugserscheinungen des ‚social distancing‘ zu reduzieren. Da wir uns schon sehr lange nicht gehen haben und ich mich wirklich freue, wenn sich unsere Wege mal wieder kreuzen, bin ich gespannt, ob Sie nächste Woche den Weg zum Open-Air-Netzwerktreffen nach Berlin finden werden. Vielleicht haben Sie ja Zeit und Lust, vorbei zu kommen? Ich freue mich, Sie zu treffen“, sagt Christian Dürschner, Projektingenieur Photovoltaik und Sachverständiger für Photovoltaikanlagen.

17.9.2020 | Quelle: Ing.-Büro Dürschner | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH