Photovoltaik: Aufträge für Maschinenbau brechen ein

Die Maschinenbauer aus der Branche der Photovoltaik verzeichneten im zweiten Quartal einen Einbruch beim Auftragseingang. Allerdings baut China mittlerweile wieder zu.

In der Photovoltaik sind die Aufträge für den Maschinenbau in Deutschland eingebrochen. Darüber berichtet der VDMA Photovoltaik Produktionsmittel. Damit leide der deutsche Photovoltaik Maschinenbau weiter unter den Auswirkungen der Coronakrise. Insbesondere auf der Nachfrageseite seien die Auswirkungen gravierend. Auf der Angebotsseite ließen sich aktuell auch merkliche Konsequenzen beobachten. Der Gesamtumsatz im zweiten Quartal 2020 sei im Vergleich zum Vorquartal um fünf Prozent, im Vergleich zum Vorjahresquartal um 53 Prozent gesunken. Der Auftragseingang brach im zweiten Quartal um mehr als 70 Prozent ein und liege somit deutlich unterhalb des Vorjahresniveaus. Gleichzeitig betrage das Book-to-Bill Verhältnis 0.5.



Dr. sagt: „Die Unsicherheiten aufgrund der Pandemie führen dazu, dass mit einer echten Erholung erst im zweiten Halbjahr 2020 gerechnet wird.“ Das sagt Jutta Trube, Leiterin VDMA Photovoltaik Produktionsmittel zu der aktuellen Situation. „Die Erwartungen der PV-Maschinenbauer sind aufgrund des eingebrochenen Auftragseingangs etwas eingetrübt, jedoch wird in China wieder zugebaut. Daraus ergibt sich ein vorsichtiger Optimismus.“

Wichtigster Exportmarkt China

Der wichtigste Absatzmarkt der exportorientierten deutschen Photovoltaik Maschinenbauer sei China. Noch im Vorquartal stammte mehr als 90 Prozent des asiatischen Auftragseingangs aus China. Im zweiten Quartal 2020 reduzierte sich dieser Anteil aber auf 76 Prozent. Der gesamtasiatische Markt nahm im zweiten Quartal 2020 sogar einen Anteil von nur noch 45 Prozent ein, verglichen mit 87 Prozent im ersten Quartal 2020. Die deutschen Photovoltaik Equipment-Bauer gingen aber davon aus, dass insbesondere der chinesische Markt im dritten Quartal 2020 wieder deutlich zugelegt hat.

Die Umsätze und die Auftragseingänge im Inland liegen dagegen bei nur 20 bis 25 Prozent. Dr. nimmt dazu Stellung: „Local Content spielt in der deutschen und europäischen Photovoltaik Industrie eine wichtige Rolle und wird aktuell auf vielen Ebenen diskutiert.“ Das sagt dazu Peter Fath, Vorsitzender des Vorstands von VDMA Photovoltaik Produktionsmittel. „Einige Initiativen auf europäischer Ebene streben eine sogenannte Photovoltaik Renaissance an. Die deutschen Maschinenbauer bieten hervorragende Technologien und Lösungen an, womit auch Chancen im Inland verbunden sind.“

13.10.2020 | Quelle: VDMA PV Produktionsmittel | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH