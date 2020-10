Flexibler Strom-Tarif für Smart-Meter von Tibber

Der skandinavische Stromanbieter Tibber bietet jetzt auch in Deutschland einen Strom-Tarif für Smart-Meter an, bei dem der Strompreis stündlich an den aktuellen Einkaufspreis angepasst wird. Das lohnt sich besonders, wenn die Nutzer größere Lasten aus den teuren in die günstigen Zeiten schieben können wie bei Wärmepumpen oder Elektroautos.

Tibber stellt kurz nach dem Start im Mai 2020 in Deutschland seinen Strom-Tarif für Smart-Meter vor. Es werden sowohl gängige Anbieter am Markt integriert als auch über Partner ein Wechsel-Service von allen gängigen Zählern zu smarten Zählern angeboten. Für Kunden passt sich dann der Strompreis stündlich an den aktuellen Einkaufspreis an. Dieser schwankt basierend auf Angebot und Nachfrage. Die größten Schwankungen in den letzten Wochen lagen zwischen circa 13 ct/kWh und 40 ct/kWh, vor allem wenn der Anteil erneuerbarer Energien im System ansteigt nehmen die besonders günstigen Stunden zu. Im Schnitt gleichen sich Spitzen und sehr günstige Stunden aus, so dass der durchschnittliche Preis bei 24 ct/kWh über die letzten 12 Monate liegt. Kunden haben so einen Echtzeit-Überblick über ihren Stromkonsum und erhalten eine verbrauchsgenaue Abrechnung, so dass sie keine überraschend hohe Rechnung am Ende des Jahres erwartet.

Lasten in die günstige Zeiten schieben

Besonders interessant ist das Angebot für Nutzer, die größere Lasten aus den teuren in die günstigen Zeiten schieben können. Dies birgt ein immenses Einsparpotential. So lässt sich mit der Tibber-Technologie sowohl die Wärmepumpen-Nutzung als auch das Laden von Elektro-Autos automatisiert in die günstigen Stunden des Tages schieben und somit Ersparnisse von über 20 Prozent generieren. So können auch private Haushalte erstmalig von den Vorteilen der Energiewende profitieren.

Dass diese Technik viel Anklang findet, sieht man auch in den Heimatmärkten von Tibber. In Norwegen und Schweden sind ein Strom-Tarif für Smart-Meter sowie die Lösungen von Tibber bereits seit Jahren etabliert. Das belegen auch die jüngsten Quartalsergebnisse: Mit den im Oktober 2020 veröffentlichten Zahlen konnte Tibber erstmals in der jungen Firmenhistorie Gewinn verzeichnen und den Kundenstamm global auf über 100.000 ausbauen. Gleichzeitig hat sich das Team bei Tibber – auch durch die erfolgreiche Expansion und den Aufbau des Berliner Büros – verglichen mit dem Jahresbeginn auf über 60 Mitarbeiter verdoppelt.

20.10.2020 | Quelle: Tibber | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH