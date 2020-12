Photovoltaik-Maschinenbau: Tiefpunkt überwunden

Nach einem schwachen zweiten Quartal blicken die Hersteller von Photovoltaik-Produktionsmitteln wieder optimistisch in die Zukunft. Der Auftragseingang erreichte im dritten Quartal wieder das Niveau vom Jahresbeginn. Für das vierte Quartal erwarten die Unternehmen eine Stabilisierung des Umsatzes.

Laut Angaben der Fachabteilung Photovoltaik Produktionsmittel im VDMA hat sich im dritten Quartal 2020 durch einen gestiegenen Auftragseingang im Bereich Photovoltaik-Produktionsmittel gezeigt, dass der Tiefpunkt des zweiten Quartals überwunden ist. Der Auftragseingang erreicht im dritten Quartal das Niveau des Jahresbeginns. Dieser Trend für den Photovoltaik-Maschinenbau folgt dem des gesamten Maschinen- und Anlagenbaus. Und auch die derzeitige Umsatzentwicklung deutet auf eine Erholung hin. Es konnte im dritten Quartal ein Umsatzplus von mehr als 40 Prozent erzielt werden.

Für das vierte Quartal erwartet die Branche eine Stabilisierung der Gesamtumsätze. Das Book-to-Bill Verhältnis wurde im dritten Quartal mit 1,7 verzeichnet. Jutta Trube, Leiterin VDMA Photovoltaik Produktionsmittel sagt zu der aktuellen Situation: „Im Bereich des Photovoltaik Maschinen- und Anlagenbaus gibt es Hoffnung auf dauerhafte Erholung. Die derzeitigen Maßnahmen infolge der Covid-19-Pandemie beeinflussen die PV Maschinenbauer lediglich indirekt. Der Tiefpunkt des zweiten Quartals ist überwunden.“

Hoher Auftragseingang aus Asien

Der gesamtasiatische Markt erreicht einen Anteil von 62 Prozent und liegt somit im Bereich des Vorjahresquartals. Die Inlandsumsätze reduzierten sich im dritten Quartal von 21 auf 4 Prozent, während sich die Umsätze in Amerika von 7 auf 28 Prozent, jeweils im Vergleich zum Vorquartal, erhöhten.

Die Nachfrage aus Asien nahm im dritten Quartal wieder deutlich zu. Der Auftragseingang aus Asien erhöht sich von 45 Prozent im zweiten Quartal auf 90 Prozent im dritten Quartal. Dabei spielt China als wichtigster Exportmarkt vom deutschen Photovoltaik-Maschinenbau die zentrale Rolle. Neben China realisieren Unternehmen auch in Malaysia vermehrt Projekte. Peter Fath, Geschäftsführer der RCT Solutions GmbH und Vorsitzender des Vorstands von VDMA Photovoltaik Produktionsmittel sagt dazu: „Die hohe Innovationsfähigkeit der deutschen Photovoltaik-Maschinenbauer trägt dazu bei, dass eine Erholung in Sicht ist. Die Nachfrage nach deutschen PV-Maschinen und Anlagen zieht wieder an und macht sich in einem Umsatzplus und einem wieder angestiegenen Auftragseingang bemerkbar. Die deutschen Maschinen- und Anlagenbauer sollten weiterhin vorsichtig optimistisch nach vorne schauen.“

3.12.2020 | Quelle: VDMA | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH