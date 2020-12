Solarfolie versorgt Sensorsystem in Spritzguss-Fabrik

Mit einer Solarfolie der Firma Armor versorgt der deutsche Spritzguss-Produzent Wüst Technology ein Sensorsystem zur Ermittlung von Daten zum Raumklima in der Werkshalle.

Eine Solarfolie versorgt in der Fabrik des Spritzguss-Spezialisten Wüst Technology aus Straßlach bei München ein Sensorsystem. Die Folie stammt dabei aus dem Hause der deutsch-französischen Armor Solar Power Films. Wie beide Firmen mitteilten, diene das Sensorsystem zur Überwachung der Raumklimabedingungen (Feuchtigkeit und Temperatur). Die Solarfolie erlaube dabei auch einen Betrieb unter Schwachlichtverhältnissen. Mittlerweile wächst das Angebot an Solarfolien.

Das System sei ferner seit Oktober 2020 im Betrieb. Zehn kleine Sensoren verteilten sich an verschiedenen Stellen der ca. 2.000 m2 großen Produktionsstätte, um Temperatur und Raumfeuchte während des Produktionsprozesses zu überwachen.Die systemversorgende Solarfolie führe zu einem energieautarken Betrieb. Im Gegensatz zu batterie- oder kabelgebundenen Systemen sei damit eine einfache Installation möglich. Gleichzeitig seien Wartungskosten gering.Das System diene damit der Qualitätsmaximierung in der Produktion.

Veränderung in Echtzeit

Die Firma Wüst Technologie sei ferner ein Experte im Bereich des Präzisions-Formen- und Werkzeugbau sowie für Spritzguss in Mikropräzision. Das Unternehmen fertigt Kunststoff-Spritzgussteile im Klein-und Mikrobereich, dem begleitenden Werkzeugbau und ist Spezialist für individuelle Teil-und Baugruppenmontage. Mithilfe der durch Armaor solar power films installierten Sensorvorrichtungen könne die Wüst Technology nun in Echtzeit auf die potentiellen Veränderungen der Klimaparameter in den Produktionsstätten reagieren. Die installierten Sensoren erfassen dabei die Daten und werten sie über ein online Monitoring aus.

„Diese Installation ist ein echter Erfolg und Fortschritt“, sagt Stefan Götz, Prokurist bei Wüst. „Wir stellen Produkte in Mikropräzision her, die gleichzeitig höchsten Genauigkeitsansprüchen genügen müssen. Diese sind während der Herstellung besonders empfindlich gegenüber Klimaschwankungen. Der Vorteil der Installation von Arnor solar power films besteht darin, dass sowohl die Installation als auch der Betrieb für uns keinen Aufwand erfordert. Wir erhalten stattdessen Daten in Echtzeit und müssen unsere Produktion nur wenn nötig entsprechend anpassen.”

Die Besonderheit der installierten Lösung von Armor solar power films liege in der Verwendung der OPV-Folie ASCA®, welche unter Schwachlichtverhältnissen, aber auch unter Kunstlicht (ab 200Lux) eine hohe Funktionalität aufweise. Dank ihrer Flexibilität passe sich die Folie an jede Vorgabe an. Die ultra-dünne und flexible Folie lasse sich zudem problemlos in Gehäuse integrieren. Die von dem deutsch-französischen Unternehmen entwickelte Energiemanagement-Elektronik stelle einen zusätzlichen Pluspunkt dar. So sei der durch die OPV produzierte Strom kontinuierlich verfügbar. Die Folie versorge die Sensoren so, dass diese energieautonom werden und einen 24-Stunden-Betrieb gewährleisten.

10.12.2020 | Quelle: Armor |

