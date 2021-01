Enviam-Gruppe: Photovoltaik, Heizungs-Contracting und Autostrom gefragt

Der mitteldeutsche Energieversorger Enviam verzeichnet eine verstärkte Nachfrage nach Energiedienstleistungen. Neben der Stromwende interessieren sich die Verbraucher inzwischen auch immer mehr für die Wärme- und Verkehrswende.

Privat- und Gewerbekunden werden immer klimabewusster. Dies spürt auch die Enviam-Gruppe. Die Nachfrage nach Energiedienstleistungen, die die Energiewende fördern, ist trotz Corona-Krise ungebrochen. Neben der Stromwende interessieren sich die Verbraucher inzwischen auch verstärkt für die Wärme- und Verkehrswende. Im Jahr 2020 verkaufte der Energiedienstleister erstmals über 450 Photovoltaik-Anlagen. Das Unternehmen schloss außerdem über 200 neue Heizungsanlagen-Contracting-Verträge und mehr als 600 Autostrom-Verträge ab. Letztere beinhalten neben der Stromlieferung auch die Einrichtung von Ladeboxen und das Laden im öffentlichen Ladenetz.

„Der klar erkennbare Trend bei Privat- und Gewerbekunden, mehr für den Klimaschutz zu tun, ist auch auf politische Neuregelungen zurückzuführen. So fördert die Kaufprämie die Anschaffung von Elektrofahrzeugen. Die CO 2 -Bepreisung verteuert das Heizen mit fossilen Brennstoffen. All dies wirkt sich auf das Verbraucherverhalten aus“, sagt Andreas Auerbach, Enviam-Vorstand Vertrieb.

Viele Nachfragen von Besitzern von Ü20-Photovoltaik-Anlagen

Aktuell erhält die Enviam-Gruppe immer mehr Nachfragen von Hauseigentümern mit Photovoltaik-Anlagen, deren finanzielle Förderung durch das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) zum Jahresende 2020 ausgelaufen ist. Anliegen des Energiedienstleisters ist es, Hauseigentümern auch weiterhin einen wirtschaftlichen Betrieb ihrer Photovoltaikanlage zu ermöglichen, indem sie ihren erzeugten Strom vorrangig selbst nutzen. Das Unternehmen kümmert sich mit einem Rundum-Service darum, dass alle notwendigen Anforderungen dafür erfüllt werden. Interessierte Hauseigentümer finden unter dem nebenstehenden Link weiterführende Informationen.

Die Enviam-Gruppe bietet Privat- und Gewerbekunden insgesamt 15 Energiedienstleistungen an. Schwerpunkte sind Solar-, Wärme-, Elektromobilitäts- und Smart Home-Dienstleistungen.

