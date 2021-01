Hager Group startet neue Business Unit Hager Energy

Foto: E3/DC Hager Energy bietet Energiemanagementsysteme für das Management erneuerbarer Energien an.

Die Hager Group strebt in der Versorgung mit erneuerbarer Energie und im Energiemanagement eine führende Rolle an. Dafür will das Unternehmen die Kompetenz der Tochtergesellschaft E3/DC nutzen, einem Spezialisten für Photovoltaik-Speichersysteme.

Am 1. Januar 2021 ging die Hager Group mit der neuen Business Unit Hager Energy an den Start. „Unser Ziel ist, bei der Versorgung und dem Management erneuerbarer Energien eine führende Rolle zu spielen“, sagt der CEO der Hager Group, Daniel Hager. „Wir bieten unseren Kunden ein komplettes und zuverlässiges System, das Energieverbrauch und Umweltschutz aufeinander abstimmt. Es basiert auf unserem breiten Angebot an Ladestationen für Elektrofahrzeuge sowie Energiespeicher- und Energiemanagement-Systemen. Wir folgen mit der neuen Business Unit unserer Vision, die elektrische Welt von morgen mit zu gestalten.“ Kompetenzen bündeln, gemeinsam Ziele verfolgen Die neue Business Unit agiert unter dem Namen Hager Energy. Sie adressiert spezifische Marktsegmente in Europa und nutzt die Kompetenzen der beiden komplementären Marken E3/DC – eine Tochtergesellschaft der Hager Group – und Hager. Die neue Business Unit vereint Teams beider Unternehmen, die bereits an Projekten im Bereich des Energiemanagements arbeiten. Andreas Piepenbrink, CEO, und Rémy Becher, COO, leiten Hager Energy. „Wir fördern die Agilität, indem wir die Teams von E3/DC und der Hager Group unter gemeinsamen Zielen und Prioritäten zusammenführen. Das ist entscheidend, um in diesem sehr vielversprechenden und dynamischen Markt die Führung zu übernehmen“, kommentiert Andreas Piepenbrink. Die E3/DC-Anwendungen ergänzen das Angebot der Hager Group für das Energiemanagement. Mit E3/DC-Energiespeichersystemen werden Anwender unabhängiger vom Stromnetz, sie erhöhen ihre Versorgungssicherheit und die Kostentransparenz. Selbst erzeugter Strom, beispielsweise aus einer Photovoltaikanlage, kann man damit je nach Angebot und Nachfrage speichern und später nutzen. Die Hager Group entwickelt und produziert zentrale Elemente für das Energiemanagement, beispielsweise Verteilerschränke, Ladestationen für Elektrofahrzeuge sowie Steuergeräte und zugehörige Software. Durch die gebündelten Kernkompetenzen ist eine Business Unit entstanden, die integrierte Lösungen und Dienstleistungen für bestehende und neue Kunden bietet. 8.1.2021 | Quelle: E3/DC GmbH | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH