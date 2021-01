Grüner Wasserstoff in Schweden: Vattenfall und Preem planen großtechnische Produktion

Vattenfall und der schwedischen Kraftstoff-Produzent Preem prüfen derzeit die Möglichkeiten, eine Elektrolyseanlage in der Lysekil-Raffinerie mit einer Leistung von 200 bis 500 MW zu errichten, um fossilfreien Wasserstoff für die Biokraftstoffproduktion zu erzeugen.

Die Zusammenarbeit zwischen Vattenfall und dem schwedischen Kraftstoff-Produzenten Preem geht in die nächste Phase. Das Ziel: fossilfreien Wasserstoff für die Biokraftstoffproduktion zu erzeugen. In einer Studie werden nun die Möglichkeiten für den Bau einer großtechnischen Produktionsanlage in der Raffinerie in der südschwedischen Stadt Lysekil untersucht. Damit soll grüner Wasserstoff in Schweden für die Produktion von Biokraftstoffen eingesetzt werden

Preem hat das Ziel 5 Millionen Kubikmeter Biokraftstoff bis 2030 zu produzieren. Dieses kann zu einer Reduzierung der Transportemissionen von bis zu 12,5 Mio. Tonnen Kohlendioxid führen. Das entspricht etwa 20 Prozent der gesamten schwedischen Emissionen. Die Umstellung der Produktion würde eine beträchtliche Menge an Wasserstoff erfordern.

Aus diesem Grund wollen Vattenfall und Preem Möglichkeiten untersuchen, den Wasserstoffbedarf von Preem mit fossilfreiem Wasserstoff aus einer umfangreichen Wasserelektrolyse zu decken. Die Studie wird nicht nur die Wasserstoffproduktion, sondern auch die zukünftige Stromversorgung der Raffinerie untersuchen. Sollte die Studie positiv ausfallen, könnte als nächster Schritt der Bau der ersten Elektrolyseanlage in der Lysekil-Raffinerie mit einer Leistung von 200 bis 500 MW geplant werden.

„Die verstärkte Produktion von Biokraftstoff ist einer der Eckpfeiler der gesamten, langfristigen Geschäftsstrategie von Preem. Gleichzeitig arbeiten wir hart daran, die Emissionen im Produktionsprozess zu reduzieren. Die Investition in fossilfreien Wasserstoff könnte Möglichkeiten schaffen, mehr Biokraftstoff zu produzieren. Gleichzeitig reduziert es die Emissionen in unseren Raffinerien”, sagt Peter Abrahamsson, Leiter der Abteilung für nachhaltige Entwicklung bei Preem.

Grüner Wasserstoff soll in Schweden Kohlendioxidemissionen senken

Preem, Schwedens größter Hersteller von Kraftstoffen, spielt eine wichtige Rolle bei der Umstellung auf mehr erneuerbare Kraftstoffe. Vattenfall, Schwedens größter Stromerzeuger, will Kunden und Gesellschaft bei der Reduzierung von Treibhausgasemissionen zu unterstützen. Das Unternehmen will ein fossilfreies Leben innerhalb einer Generation zu ermöglichen. Grüner Wasserstoff durch Elektrolyse ist in Schweden nur eine der Lösungen, um die Emissionen aus den Raffinerien von Preem zu reduzieren.

Damit Schweden sein Klimaziel erreichen kann, die Kohlendioxidemissionen im Verkehrssektor bis 2030 um 70 Prozent zu reduzieren muss die Produktion von erneuerbaren Kraftstoffen drastisch steigen. Um dieses Ziel zu erreichen, wird mehr Strom und mehr Kraftstoff für die bestehende Fahrzeugflotte benötigt.

21.1.2021 | Quelle: Vattenfall | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH