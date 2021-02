Fischertechnik Baukasten Solar Power mit Photovoltaik-Antrieb für Hubschrauber

Der neue Fischertechnik-Baukasten Solar Power enthält 167 Bauteile, mit denen vier Modelle aufgebaut werden können. Darunter ein Hubschrauber, dessen Rotorblätter mit Hilfe eines Photovoltaik-Moduls in Bewegung versetzt werden.

Helikopter, Flugzeug, Windrad und Karussell per Sonnenenergie angetrieben: Mit dem Fischertechnik Baukasten Solar Power (49,90 Euro, erhältlich ab März) werden diese Zukunftswelten möglich. Die Nutzer können vier Modelle mit den darin enthaltenen 167 Bauteilen aufbauen. Das mitgelieferte hochwertige Photovoltaik-Modul bringt Bewegung ins Spiel. Der ideale Baukasten, um das wichtige Zukunftsthema Solarenergie auf spielerische Art kennenzulernen.

Im Garten, auf dem Dach, im Haushalt – im Zuge des Energiewandels erlebt die Solarenergie einen großen Aufschwung. Fischertechnik bietet mit dem Baukasten Solar Power den idealen Einstieg in dieses Thema.

Im Baukasten enthalten sind vier Modelle, die man nacheinander aufbauen kann. Angeschlossen an das enthaltene Solar-Modul und ausgestattet mit dem Solar-Motor werden diese in Bewegung gesetzt: Die Rotorblätter des Hubschraubers drehen sich und das Karussell fährt im Kreis.

Mit diesem Baukasten lernen Kinder nicht nur das haptische Zusammenbauen, sondern können die Modelle auch per Sonnenenergie antreiben. Ein Spielspaß für alle Generationen. Das Unternehmen empfiehlt den Fischertechnik Baukasten Solar Power für Kinder ab 8 Jahren. Das didaktische Begleitmaterial enthält umfangreiche weiter Informationen zum Thema Solarenergie.

Die Unternehmensgruppe Fischer mit Sitz in Waldachtal, Nordschwarzwald, hat 2019 mit weltweit rund 5.200 Mitarbeitern einen Umsatz von 887 Millionen Euro erzielt. Das Familienunternehmen ist mit 50 Gesellschaften in 38 Ländern vertreten und exportiert in über 100 Länder. Es umfasst die fünf Unternehmensbereiche Fischer Befestigungssysteme, Fischer automotive, Fischertechnik, Fischer Consulting und LNT Automation. Fischertechnik ist mit seinen Konstruktionsbaukästen sowohl im Spielwaren- als auch im Bildungsbereich aktiv. Als einer der letzten Spielwarenanbieter entwickelt und fertigt Fischertechnik ausschließlich in Deutschland.

