Schmid entwickelt für SunHydrogen Wasserstoff-Produktion

Die deutsche Schmid-Gruppe kooperiert mit der kalifornische SunHydrogen. Ziel ist eine Massenproduktion für die von SunHydrogen entwickelte Technologie zur Herstellung von grünem Wasserstoff aufzubauen.

Die deutsche Unternehmensgruppe Schmid entwickelt für die US-amerikanische SunHydrogen Maschinen zur künftigen Massenproduktion von grünem Wasserstoff. Wie die Unternehmen mitteilten, geht es darum, für die von SunHydrogen entwickelte Technologie der Wasserspaltung mit Sonnenlicht eine Prozessplattform aufzubauen. Bei diesem Verfahren auf Nanobasis sorgt Sonnenlicht für die Spaltung von Wasser in seine Bestandteile Sauerstoff und Wasserstoff.

Die Schmid Group wird demnach ein Konzept für eine Produktionsanlage zur Herstellung in großem Maßstab vorlegen. Auch Kostenrechnungen sind Teil des Auftrags. Ziel ist, die Technologie auf Anlagen des deutschen Maschinenbauers zu produzieren. Schmid will das Konzept ferner im Laufe des Jahres liefern. Die Zusammenarbeit besteht dabei aus drei Schlüsselphasen: dem Design, der Evaluierung und dem Engineering. Diese sollen damit die Basis für eine solide Kostenschätzung sowie einen Zeitplan für den Aufbau einer Prototypenproduktion im industriellen Maßstab bilden.

“Türoffner für Massenproduktion von Wasserstoff”

Laut Christian Schmid, CEO der Schmid Group könne die Technologie „die Tür zur Massenproduktion von Wasserstoff zu den geringstmöglichen Kosten öffnen. Mit unserer Erfahrung in der Herstellung von PV- und Compound-Systemen und unserer Fähigkeit, den industriellen Maßstab zu erreichen, wollen wir die Wirksamkeit dieses innovativen Produkts sehr schnell demonstrieren und freuen uns auf den weiteren Aufschwung des Sektors für erneuerbaren Wasserstoff.”

Tim Young, CEO von SunHydrogen verweist zudem auf „Schmids Stärke und Innovationen in den Bereichen Elektronik, Photovoltaik und Energiesysteme… Einer der Schlüsselaspekte dieser Partnerschaft ist die Zusammenarbeit zwischen den beiden Unternehmen, einschließlich unseres Teams an der Universität von Iowa.”



“Eine unserer Kernkompetenzen ist die Fähigkeit, Prozesse aus dem Labor in den industriellen Maßstab zu übertragen und so Technologien zu etablieren, die ihre Markttauglichkeit unter Beweis stellen”, sagt Schmid außerdem. “Jede Komponente des SunHydrogen Gen 2-Gerätes passt zu unserer bestehenden Expertise und unserem Know-how. Wir müssen nur alles zusammenfügen, um ein großartiges neues Produkt auf den Markt zu bringen.”



Die 1864 gegründete SCHMID-Gruppe beschäftigt über 700 Mitarbeiter an Produktionsstandorten in Deutschland, China, Korea, der Türkei und den Vereinigten Staaten.

18.2.2021 | Quelle: Schmid Group | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH