ISH 2021: Vaillant stellt leistungsstärkere Photovoltaik-Module vor

Anlässlich der dieses Jahr digital stattfindenden ISH hat der Heizungskonzern Vaillant neue PV-Module, eine Schnellauslegungssoftware für Photovoltaik-Anlagen und ein erweitertes Angebot an Batteriespeichern vorgestellt.

Mehr Leistung für weniger Geld – Vaillant führt eine neue Generation Photovoltaik-Module ein, die kostengünstiger und leistungsfähiger als die bisher angebotenen Modelle sind. Auf die neuen Module gewährt Vaillant 25 Jahre Produktgarantie. Damit können Immobilienbesitzer risikofrei auf die Stromversorgung durch erneuerbare Energien umsteigen. Fachhandwerker können die geplante Anlage mit einer neuen Schnellauslegungssoftware in wenigen Minuten kalkulieren: Größe, Leistung, Solarertrag, Einsparpotenzial und Preis der Anlagen lassen sich so zuverlässig und schnell ermitteln. Zudem kann man den Anteil an selbst genutztem Strom individuell berechnen. Das schafft Transparenz beim Immobilienbesitzer und erleichtert ihm die Kaufentscheidung.

Mit der neuen Schnellauslegungssoftware kann der Fachhandwerker verschiedene Photovoltaik-Anlagenvarianten konzipieren und miteinander vergleichen. Die aufwändige Suche nach Komponenten wird ihm erspart. Die Anwendung gibt automatisch eine Stückliste aller Bauteile aus. Diese kann man als PDF ausdrucken oder direkt in eine kaufmännische Software, wie zum Beispiel Vaillant winSOFT, einfließen lassen. Das spart dem Fachpartner zusätzliche Arbeitszeit.

Komplettsystem aus einer Hand

Neben den neuen Photovoltaik-Modulen umfasst das Angebot von Vaillant Hoch- und Niedervolt-Batteriespeicher von BYD und LG-Chem. Die Hochvoltspeicher-Technologie arbeitet sehr effizient und reduziert so die Systemkosten. Niedervolt-Batteriespeicher sind eine verlässliche und lang bewährte Lösung zum Speichern von Strom. Vaillant bietet zudem ein- und dreiphasige Wechselrichter von SolarEdge an. Somit können Fachhandwerker ihren Kunden ein vollständiges Photovoltaik-System inklusive Batteriespeicher aus einer Hand anbieten. Zur Auswahl steht eine breite Vielfalt an Systembausteinen, die für individuelle Kunden- und Gebäudeanforderungen flexibel zusammengestellt werden können.

„Strom aus erneuerbaren Quellen ist ein essenzieller Baustein der Energiewende. Daher ist uns wichtig, ein verlässliches Komplettsystem aus einer Hand anzubieten“, sagt Sebastian Albert, Leiter Produkt- und Dienstleistungsmanagement bei Vaillant Deutschland. „So hat der Kunde eine einzige Adresse für alles – die Beratung, die Installation und den After-Sales-Service.“

24.3.2021 | Quelle: Vaillant | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH