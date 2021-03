Wasserstoff und Brennstoffzellen: Vierte aktualisierte Auflage ab April lieferbar

In der mittlerweile vierten, komplett überarbeiteten und aktualisierten Auflage des Sachbuchs „Wasserstoff und Brennstoffzellen – Die Technik von gestern, heute und morgen“ informieren Sven Geitmann und Eva Augsten über die immensen Potentiale dieser Technologien.

Alle Welt redet derzeit über Wasserstoff – sowohl in den Medien und an den Börsen als auch in der Politik. Da kommt die Neuauflage des Buchs Wasserstoff und Brennstoffzellen genau richtig. Die Erstauflage dieses Sachbuchs erschien im Jahr 2002, als die Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnik nicht viel mehr war als eine verheißungsvolle Nischentechnologie. Damals war die Energiebranche noch mit der Etablierung von Solar- und Windkraftanlagen beschäftigt. An großdimensionale Stromspeicher dachten dabei die Wenigsten.

Seitdem gab es um die Wasserstoff- und die Brennstoffzellen-Technik mehrere Hypes, die allesamt schnell wieder abflauten. Bis Ende des letzten Jahrzehnts mit dem Power-to-Gas-Konzept die Bedeutung der Energiespeicherung deutlich wurde. 2020 setzte sowohl die deutsche als auch die europäische Politik Wasserstoffstrategien auf, um einen grundlegenden Wandel der Energieversorgung in die Wege zu leiten. Heute ist klar, dass damit das Ende der Ära fossiler Energieträger eingeläutet worden ist. Doch was bedeutet das und welche Rolle spielt der Wasserstoff dabei?

Geitmann und Augsten erklären in ihrem Softcover-Buch in verständlicher Sprache diese neue Technologie und legen das große Anwendungsspektrum dar, in dem die Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnik eingesetzt werden kann. Das gut strukturierte Buch ermöglicht so dem Laien einen leichten Einstieg in das Thema. Es bietet gleichzeitig aber auch viele Aspekte für technisch interessierte Leserinnen und Leser.

Angesichts der aktuellen öffentlichen Debatte über die Umsetzung der Energiewende sowie einen gesellschaftlichen Wandel erscheint diese Neuauflage genau zum richtigen Zeitpunkt, um sachkundig über Wasserstoff als Energiespeicher der Zukunft sowie über Brennstoffzellen als Energiewandler von morgen zu informieren. Das Buch ist ab April 2021 lieferbar.

Das Buch Wasserstoff und Brennstoffzellen mit einem Vorwort von Volker Quaschning hat 200 Seiten. Es ist auf 100 % Recyclingpapier gedruckt und erscheint im Hydrogeit Verlag, Oberkrämer. Es kostet 17,90 Euro und ist unter dem nebenstehenden Link erhältlich.

26.3.2021 | Quelle: Hydrogeit Verlag | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH