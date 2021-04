Der Energieversorger Wemag kauft Strom aus Ü20 Solaranlagen zum Marktpreis auf und bietet auch Reststromlieferung mit Ökostrom an.

Der Energieversorger Wemag unterstützt Solarpioniere der ersten Generation dabei, ihre Anlagen nach dem Auslaufen der 20jährigen Förderung (Ü20-Solaranlagen) wirtschaftlich weiter zu betreiben. Das Unternehmen hat hierfür das Angebot „Wemag Ökostrom Direkt“ entwickelt. „Wir werden die vom Kunden eingespeiste Energie aufnehmen und zum Marktwert vergüten“, erklärt Wemag-Vertriebsleiter Michael Hillmann. Auch andere Energieversorger machen bereits Angebote für Ü20-Solaranlagen.

Den Vorteil umschreibt Wemag so: „Bei der Wemag entfallen die sonst üblichen Vermarktungskosten für den eingespeisten Strom. Die Betreiber profitieren also vom vollen Marktwert. Gleichzeitig liefern wir Solarpionieren den passenden Ökostrom für ihren verbleibenden Stromverbrauch.“ Zusätzlich zahlt die Wemag den ersten Anlagenbetreibern einen einmaligen Weiterbetriebsbonus in Höhe von aktuell 100 Euro.

„Für viele Anlagenbetreiber stellt sich die Frage, ob sich ein Weiterbetrieb der Altanlage lohnt. Mit dem Bonus wollen wir die Anlagenbetreiber motivieren und sie gleichzeitig dabei unterstützen, weiterhin einen Beitrag zur Energiewende zu leisten“, erklärt Björn Böttger, Produktmanager bei der Wemag.

Das Angebot ist laut Wemag besonders attraktiv für Anlagen, die sich nicht auf Eigenversorgung umstellen lassen oder für die eine Umstellung erst zu einem späteren Zeitpunkt geplant ist. Mit der Novelle des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG-2021) werden die messtechnischen Anforderungen für solche Anlagen vereinfacht. Somit ist kein neuer Zähler notwendig. „Der Wechsel zur Wemag ist ganz einfach online möglich, aufwendige Abstimmungen vor Ort sind nicht nötig.“