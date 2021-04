Der Konferenzveranstalter Conexio hat bekannt gegeben, dass die PV-Woche 2021 mit allen enthaltenen Veranstaltungen auf ein digitales Format umgestellt wird. Das digitale Photovoltaik-Symposium findet vom 18. bis 20. Mai und am 25./26. Mai 2021 statt, das BIPV-Forum weiterhin am 20. Mai.

„Die digitale PV-Woche findet auf der Konferenzplattform hopin statt: Hier können wir nicht nur die Vorträge digital übertragen, sondern auch Gesprächsrunden, Netzwerk-Sessions und zahlreiche Interaktionsmöglichkeiten nutzen. Für Referenten, Partner, Sponsoren und Teilnehmer*innen bietet die Plattform viele Chancen, sich fachlich auszutauschen und neue Kontakte zu knüpfen“, sagt Caroline Post, zuständig für Marketing & Kommunikation bei Conexio. Das Photovoltaik-Symposium 2021 startet am 18. Mai mit der Eröffnungssitzung zum Thema „Photovoltaik als zentrale Säule des CO 2 -freien Energiesystems“. Am 19. Mai stehen unter anderem die neusten Entwicklungen im Bereich der PV-Module und der Leistungselektronik auf dem Programm. Um Netzintegration und Sektorenkopplung soll es vorrangig am 20. Mai gehen. Den Abschluss der ersten Woche bilden am Freitag (21.Mai) Qualitätssicherung und Simulation. Die zweite Woche bietet am 25. Mai eine Sitzung zu Agri-Photovoltaik und Floating-PV. Bauwerksintegrierte PV findet am 26.Mai ihren Platz.

Auch digital bietet die PV-Woche einen kompletten Überblick über die neuesten Erkenntnisse aus der angewandten Forschung im Austausch mit der Wirtschaft und mit aktuellen Debatten aus der Politik. Wir diskutieren unter anderem zu den Themen Integration der Photovoltaik in ein erneuerbares Energiesystem, Flächenakzeptanz, neue Geschäftsmodelle, Effizienz und Qualität.

Der Veranstalter Conexio das Konzept „Garantiert sicher“ entwickelt. Wenn eine Präsenz-Veranstaltung kurzfristig nicht stattfinden kann, weil ein lokaler oder nationaler Lockdown verhängt wird oder ein Verbot für Veranstaltungen dieser Größe erlassen wird, wandelt Conexio die jeweilige Tagung in eine digitale Veranstaltung um. Dieses greift nun für das Photovoltaik-Symposium 2021. In diesem Fall schickt der Veranstalter den Teilnehmer*innen automatisiert einen Zugangslink für die digitale Variante der Tagung zu. Auch das PV-Symposium 2020 musste schon in digitaler Form stattfinden.

19.4.2021 | Quelle: Conexio | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH