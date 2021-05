Der Maschinenbauer Singulus Technologies entwickelt für das chinesische Unternehmen CNBM neue Vakuum-Beschichtungsanlagen für die CdTe-Dünnschichttechnik.

Die Singulus Technologies AG hat mit ihrem langjährigen Kunden, China National Building Materials (CNBM), eine Vereinbarung für die Entwicklung der nächsten Generation von Vakuum-Beschichtungsanlagen geschlossen. Der geplante Einsatz ist dabei die Fertigung der CdTe-Dünnschicht-Photovoltaik-Module.

Singulus Technologies liefert bereits seit mehreren Jahren Produktionsanlagen an die CNBM Group für die Fertigung von CIGS-Dünnschicht-Solarmodulen. Eine neue weitere Kooperation wurde nun für das Anwendungsfeld der CdTe-Dünnschicht-Solarzellen abgeschlossen. Zusätzlich zu den bisherigen vier CIGS-Standorten plant CNBM eine Reihe von weiteren Produktionsstandorten für CdTe-Solarmodule mit mehr als einem Gigawatt Ausbringungsmenge. Das gemeinsame Ziel von Singulus Technologies und CNBM ist es, neue Beschichtungsmaschinen zu entwickeln und zu liefern, um die Produktionskosten weiter zu senken, die Zellperformance zu verbessern sowie die Produktionsleistung zu steigern.

Stefan Rinck, Vorsitzender des Vorstands der Singulus Technologies AG: „Unsere Vakuum-Beschichtungsanlagen stellen einen wichtigen Schritt im gesamten Fertigungsablauf dar. Neben den Anlagen für die Kathodenzerstäubung (Sputtern) bieten wir auch Anlagen an, die auf der Basis der thermischen Verdampfung arbeiten“. Rinck weiter: „Die CdTe-Dünnschicht-Technologie von CNBM wird durch den Einsatz der neuen Beschichtungsanlagen den hohen Ansprüchen des Marktes zukünftig noch stärker gerecht.”

Die Produktionskapazitäten der CdTe-Dünnschicht-Photovoltaik-Module und auch derCIGS-Solarmodule in China sollen in den kommenden Jahren deutlich steigen. CNBM plant an mehreren Standorten in China weitere Investitionen. Singulus Technologies ist bei allen wichtigen Projekten in China mit Maschinen für die verschiedenen Prozesse dabei und diskutiert mit CNBM aktuell die Realisierung der Projekte für die geplanten CdTe-Fertigungsstandorte.

Die neue Vereinbarung und die aktuellen Entwicklungen zeigen, dass sich das Segment Solar insgesamt wieder belebt, aufgeschobene Projekte wieder an Fahrt gewinnen sowie neue Investitionen anlaufen und auch umgesetzt werden.

7.5.2021 | Quelle: Singulus Technologies | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH