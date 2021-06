Photovoltaik: Goldbeck übernimmt Montagespezialist PMT

Die Goldbeck-Gruppe hat sich mehrheitlich an der Premium Mounting Technologies Systems (PMT) beteiligt. Ziel ist, Neuentwicklungen etwa für Freiflächen und Agri-PV zu kreieren.

Die Joachim Goldbeck Holding GmbH übernimmt die Mehrheit am Spezialisten für Montagesysteme in der Photovoltaik, PMT. Wie Goldbeck mitteilte, handelt es sich beim Käufer um die Gesellschafterin der Goldbeck-Solar-Gruppe. PMT steht für Premium Mounting Technology Systems.

Neuentwicklungen und optimierte Produkte

Mit der Mehrheitsbeteiligung an PMT, dem Marktführer im Bereich Montagesysteme für Photovoltaikdachanlagen, stärkt Goldbeck Solar seine Unternehmensposition für die Zukunft. Die Unternehmen bringen dafür ihre jeweiligen Stärken zusammen und nutzen die wertvollen Synergien für Neuentwicklungen in den Bereichen Agri-PV oder Freiflächenanlagen sowie für Produktoptimierungen in den Bereichen Flachdach- und Industriecarportanlagen.



Für PMT sichert die Beteiligung der Joachim Goldbeck Holding GmbH an PMT eine stabile finanzielle Position. Dem Unternehmen sei es damit künftig möglich, Projekte größer zu skalieren und wettbewerbsfähigere Optionen für ihre Kunden zu gestalten.

Beide Unternehmen bündeln ihr Know-how, um ferner ihren Kunden eine solide, langlebige Qualität für ihre Solaranlagen zu bieten, ohne die eigene Unabhängigkeit aufzugeben. PMT wird als Schwestergesellschaft der Goldbeck Solar weiterhin unabhängig am Markt agieren. Unsere Werte Qualität, Sicherheit und Praxistauglichkeit stehen dabei nach wie vor im Vordergrund.



„Es ist eine Win-Win-Situation für beide Unternehmen und ihre Kunden. Wir ergänzen uns in der Faszination für technische Spitzenleistungen und im Innovationsgeist. Beide Teams setzen sich dynamisch und leidenschaftlich für die Solarenergie ein und entwickeln diese gemeinsam weiter“, sagt Joachim Goldbeck, Gründer der gleichnamigen Holding.

Die Premium Mounting Technologies GmbH & Co. KG ist ein Marktführer im Bereich aerodynamische Montagesysteme für Dach- Photovoltaikanlagen und Industrie-Solar-Carports. 2012 gegründet beschäftigt der Entwickler und Hersteller für PV-Unterkonstruktionen am Hauptsitz in Stadtsteinach inzwischen über 50 Mitarbeiter.

30.6.2021 | Quelle: Goldbeck Solar | solarserver.de

© Solarthemen Media GmbH