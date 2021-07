Der französische Hersteller Socomec hat im Juni einen mobilen Stromspeicher auf den deutschen Markt gebracht. Mit der Containerlösung Sunsys Mobile können Veranstalter und Eventorganisatoren Dieselgeneratoren ergänzen oder komplett ersetzen.

Das schlüsselfertige Speichersystem hat eine Kapazität 330 kWh Kilowattstunden bei einer Leistung von 200 kVA. Es lässt sich in weniger als 30 Minuten installieren. Bei der Wüstenrallye Dakar hat Gerät bereits bewiesen, wie mobil und robust es ist. „Mit Sunsys Mobile setzen wir Maßstäbe in der nachhaltigen Stromversorgung von Events“, erklärt Socomecs Marketingleiter Guy Schaaf. Gekoppelt mit einem Dieselgenerator lassen sich bis zu 60 Prozent des Kraftstoffs einsparen. Als mobiler Photovoltaik-Speicher ist das System auch in der Lage eine komplett CO 2 -freie Stromversorgung in Kombination mit einer Solarstromanlage zu realisieren.

Von der Netzkopplung bis zum Inselbetrieb

Reicht der Netzstrom am Veranstaltungsort kurzfristig nicht aus, kann Sunsys Mobile die Lasten mit zusätzlicher Energie versorgen. Ein intelligentes Managementsystem regelt das Laden und Entladen automatisch anhand des Verbrauchs, des produzierten Solarstroms und der Netzversorgung. Bei einem Netzausfall sorgt der Stromspeicher dank seiner Schwarzstartfähigkeit dagegen für eine unterbrechnungsfreie Notstromversorgung, ohne dass man das System überdimensionieren muss. Abgelegene Veranstaltungsorte ohne Netzanschluss kann die Containerlösung – in Kombination mit einer Solaranlage – autark versorgen.

Mobiler Photovoltaik-Speicher hält Wind und Wetter stand

Socomec hat das Speichersystem für extreme Witterungsverhältnisse entwickelt. Das Gerät hält Wind, Sandstürmen und Regen stand und eignet sich für Temperaturen von minus 20 bis plus 50 Grad Celsius. Silentblöcke schützen die Elemente in alle Richtungen vor Vibrationen und Stößen. Ein Brandschutzssystem ist integriert.

Bei der längsten Wüstenrallye der Welt Rallye Dakarhat der Stromspeicher die Camps autark mit grünem Sonnenstrom versorgt. Die Teams vor Ort haben das mobile Speichersystem jeden Tag ab- und an der nächsten Station wieder aufgebaut. „Wir haben in Dakar bewiesen, wie widerstandsfähig und mobil unser System ist“, sagt Schaaf.

Für den The smarter E Award nominiert

Die Jury des renommierten The smarter E Awards hat das Wüstenprojekt in der Kategorie Outstanding Projects für den diesjährigen Award nominiert. Socomec plant, den Speicher auf der ees Europe – Europas größter Fachmesse für Batterien und Energiespeichersysteme – im Oktober dieses Jahres in München zu präsentieren.

9.7.2021 | Quelle: Socomec | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH