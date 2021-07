Agrarbetrieb bei Potsdam erhält Pacht für 1,5 MW Photovoltaik auf seinem Dach

Auf dem Dach des Landwirtschaftsbetriebs Agrar Planetal Lütte GmbH in Bad Belzig bei Potsdam produziert eine 1,5 MW starke Photovoltaikanlage Solarstrom zur Netzeinspeisung. Der Agrarbetrieb hat dafür seine Dachfläche verpachtet.

Der Strom aus der Solaranlage wird ins Netz eingespeist. Die Solaranlagen sollen rund 1.400 MWh pro Jahr produzieren. Sie reichen also bilanziell für die Versorgung von 350 Haushalten mit einem Stromverbrauch von 4.000 kWh. Umgesetzt wurde die Anlage von der securenergy solutions AG im Auftrag eines nicht namentlich genannten Investors. Für Agrar Planetal Lütte GmbH sei die Photovoltaik-Anlage durch die Pacht für das Dach eine lohnende zusätzliche Einkommensquelle, heißt es in einer Pressemitteilung von Q Cells.

Die secureenergie ist Premiumpartner von Q Cells. Dementsprechend besteht die PV-Anlage in Bad Belzig aus mehr als 4.150 Solarmodulen des Typs Q.Peak Duo-G6 sowie Q.Peak Duo ML-G9. „Mit dem Abschluss des zweiten Bauabschnitts in Lütte wächst das Portfolio der securenergy allein im Landkreis Potsdam-Mittelmark, einer unserer Kernregionen, auf über 30 errichtete PV-Dachanlagen mit einer Gesamtleistung von rund 13 MW“, so Johann Egger, Projektleiter bei der securenergy. Bundesweit hat securenergy Solarmodule mit einer Gesamtleistung von über 150 MW installiert. Das Unternehmen übernimmt dabei den kompletten Prozess von der Akquise der Dach- und Freiflächen, über die Planung und den Bau der Photovoltaikanlagen bis hin zur schlüsselfertigen Übergabe an den Investor.

Betreibermodelle für verschiedene Bedürfnisse

Viele landwirtschaftliche Betriebe verfügen über große Dachflächen, die ideal für die Erzeugung von Solarstrom geeignet sind. Durch die Verpachtung ihrer Dachflächen können sie ihre Rentabilität erhöhen und gleichzeitig ihren CO2-Fußabdruck zu verringern.

Viele mittelständische Unternehmen würden sich auch für eine Solaranlage interessieren, um ihre Betriebskosten durch direkt am Ort des Verbrauchs selbsterzeugte Solarenergie zu senken, heißt es in der Pressemitteilung von Q Cells. Sie würden eine Umsetzung ihres Vorhabens aber häufig für zu planungs- und kapitalintensiv halten.

Goo Min, Managing Director von Q Cells, sagt dazu: „Es ist erfreulich, dass sich immer mehr kleine und mittlere Betriebe dafür entscheiden, die Solarenergie für sich zu nutzen und so ihre eigene Wettbewerbsfähigkeit zu stärken. Die Möglichkeiten für Betriebe, von Solarenergie zu profitieren, sind dabei äußerst vielfältig.“ Ein Dach zur Pacht für eine Photovoltaik-Anlage anzubieten, ist längst nicht die einzige Option. Stattdessen kann man auch eine PV-Anlage auf dem eigenen Dach bauen lassen und diese selbst pachten.

17.7.2021 | Quelle: Q Cells | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH