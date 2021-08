Der Energiedienstleister Wirsol Roof Solutions unterstützt die Betreiber von Photovoltaik-Anlagen, die künftig im Rahmen vom Redispatch 2.0 Daten an ihren Netzbetreiber liefern müssen, damit dieser das Stromnetz stabil halten kann.

Ab dem 1. Oktober 2021 beginnt ohne Übergangsfrist ein neues Zeitalter der Datenübertragung und Erzeugungsprognose. Während bisher vom Redispatch nur Anlagen mit einer Leistung von über einem Megawatt betroffen waren, sind dann auch alle Anlagen der Erneuerbaren Energien ab 100 Kilowatt installierter Leistung verpflichtet, am Redispatch 2.0 teilzunehmen, wie Wirsol Roof Solutions mitteilt. Dazu gehört die Mitteilung der Stammdaten, Stammdatenänderungen und Nichtverfügbarkeiten der Anlage an den Netzbetreiber. Die Anlage kann dann auch vom Netzbetreiber gesteuert werden.

Die Direktvermarktung ist für Photovoltaik-Anlagen verpflichtend, die größer 100 kW sind und die der Betreiber nach dem 1. Januar 2016 in Betrieb genommen hat. Für Bestandsanlagen, also Anlagen, die sich noch im EEG-Vergütungszeitraum befinden, die man jedoch vorher in Betrieb genommen hat, lohnt sich der freiwillige Wechsel in die Direktvermarktung. In diesem Rahmen bietet Wirsol Roof Solution die notwendigen Leistungen an.

Wirsol übernimmt Verantwortung für Redispatch 2.0

Wirsol Roof Solutions unterstützt die Betreiber von Bestandsanlagen in der Direktvermarktung. Die neuen Aufgaben erfordern fachkundiges Wissen. Bei Fehlern oder Missachtung der neuen Pflichten und Schäden durch eine falsche Datenübermittlung können Geldstrafen oder Schadensersatzansprüche auf den Anlagenbetreiber zukommen. Ihre neue Verantwortung hinsichtlich der komplexen, energiewirtschaftlichen Aufgaben können Anlagenbetreiber durch einen Wechsel in die Direktvermarktung ganz einfach auf uns Wirsol Roof Solutions übertragen. Der Energiedienstleister übernimmt die Rolle als Einsatzverantwortlicher (EIV) und Betreiber der technischen Ressource (BTR). Nach der einmaligen Meldung der Stammdaten im übersichtlichen Tool von Wirsol Roof Solutions, müssen Betreiber danach lediglich die Nichtverfügbarkeiten melden. Wirsol Roof Solutions sorgt für die technische Umrüstung der Photovoltaik-Anlagen, damit man die Anforderungen erfüllen kann.

Zudem werden in der freiwilligen Direktvermarktung weitere Mehrerlöse im Vergleich zur EEG-Einspeisevergütung erzielt. Mit jeder eingespeisten Kilowattstunde gibt es zusätzlich die sogenannte Managementprämie in Höhe von 0,4 Cent je Kilowattstunde. Bei einer Nennleistung einer Beispielanlage von 200 kW kann dies völlig risikofrei Mehrerlöse in Höhe von 400 Euro pro Jahr bringen.

27.8.2021 | Quelle: Wirsol | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH